Ganderkesee Der 7. Bookholzberger Weihnachtsmarkt weckt an diesem Samstag, 14. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember, in Bookholzberg die Vorfreude aufs Fest. Rund 15 Aussteller bauen auf dem Kirchplatz rund um den geschmückten Baum ihre Stände auf.

Geöffnet hat die Budenstadt, die sich in diesem Jahr über Kirchplatz und Friedensweg hinaus bis auf die Geschäftsstraße ausdehnt, am Samstag von 16 bis 20.30 Uhr. Am Sonntag wird von 12 bis 19 Uhr gefeiert. Um 17 Uhr kommt dann auch der Weihnachtsmann in seiner Kutsche zur Bescherung vorbei.

Aus Sicherheitsgründen wird der Friedensweg an der Einmündung B 212/Stedinger Straße/Kirchplatz während des Festes für den Verkehr gesperrt.

Zum traditionellen Flötenkonzert der Flötenschule Hude lädt Janneke Hünger am Sonntag in Bookholzberg ein. Schülerinnen im Alter von vier bis 80 Jahre werden ab 14.30 Uhr in der Auferstehungskirche am Friedensweg weihnachtliche und festliche Stücke spielen. Es erklingen neben klassischen Musiken unter anderem auch bolivianische Weihnachtslieder, kündigt Janneke Hünger an.

Außerdem lesen die Mitwirkenden zwischen den Stücken auch Weihnachtsgeschichten vor.

Der Eintritt zu dem einstündigen Konzert ist frei, am Ausgang wird für die Kirchenarbeit in Bookholzberg gesammelt.

Vorweihnachtlich wird es am 3. Advent auch in der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian und Cornelius. Der Musizierkreis Ganderkesee und alle Gruppen der Kirchenmusik in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ganderkesee laden dort ab 17 Uhr zum Adventssingen ein.

Die St.-Cyprian-Kantorei und der Kinderchor, der Bläserkreis ebenso wie der Musizierkreis spielen mit, und Lieder werden auch zusammen mit dem Publikum gesungen. Der Eintritt ist frei.