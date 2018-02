Ganderkesee /Wildeshausen /Sandersfeld /Goldenstedt Ob Landjugend Sandersfeld, Wildeshauser Zuckerpuppen oder Landjugend Dötlingen: Beim Ganderkeseer Fasching waren aus dem Landkreis Oldenburg etliche Gruppen von außerhalb der Gantergemeinde vertreten. Auch die Beat- und Brassband und der Spielmannszug Wildeshausen waren mit der von der Partie am Samstag. Der Spielmannszug aus Wildeshausen hatte beim Karnevalsumzug in Goldenstedt am Sonntag schon gleich seinen nächsten Einsatz.

Mit dem Verlauf des Umzugs in Ganderkesee zeigten sich Polizei und Rettungsdienst zufrieden. Für den Einsatz in Ganderkesee gab es nie Personalprobleme, hieß es: „Da kommen unsere Leute gern, viele wollen freiwillig mitmachen“, berichtete Andreas Strodthoff, Vorsitzender des Roten Kreuzes in Ganderkesee. „Das gilt auch für die Polizei“, bestätigt Lutz Auffarth, Leiter der örtlichen Polizeistation.

Dabei haben Beamte und Sanitäter beim Fasching immer viel zu tun – in diesem Jahr allerdings weniger als in der Vergangenheit, wie am Sonntag bei der Bilanz-Pressekonferenz nach dem Umzug alle Beteiligten zufrieden feststellten.

Erfreulich sei besonders der deutliche Rückgang der Schnittverletzungen, sagte Strodthoff: „Bis zum Umzugsende mussten nur zwei Patienten genäht werden – im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt schon 13.“ Die Aktion „Glasfrei um den Ring“ werde immer besser angenommen, hieß es. Bei den insgesamt 110 Versorgungsleistungen des DRK seien zwölf chirurgische Eingriffe erforderlich gewesen, so Strodt­hoff. Der überwiegende Teil der Behandlungen habe alkoholbedingte Ursachen gehabt.

Alkohol war auch bei vielen Polizeieinsätzen im Spiel. 14 Körperverletzungen habe es gegeben, davon eine schwere, berichtete Polizeirätin Gerke Stüwen, Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen. Dreimal leisteten Faschingsbesucher Widerstand, in einem Fall besonders heftig: Vier Beamte, darunter eine Frau, wurden durch Bisse und Schläge verletzt, als sie am Famila-Getränkemarkt einen 20-Jährigen in Gewahrsam nahmen. Bei der Polizistin sei der Biss durch den Handschuh gegangen, so Stüwen, sie sei im Delmenhorster Krankenhaus behandelt worden. Der 20-Jährige und ein 19-Jähriger, der Auslöser des Einsatzes war, verbrachten die Nacht in der Zelle. Auch ein sexueller Übergriff wurde gemeldet: Eine junge Frau sei von einem Unbekannten betatscht worden. Die Fahndung verlief erfolglos.

Am Tag danach fand beim Frühschoppen die Prämierung der Festwagen und Gruppen statt. Dabei sahnte die Landjugend Sandersfeld doppelt ab.

