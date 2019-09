Ganderkesee Zum zünftigen Feiern unter dem Motto „O’zapft is“ lädt der Musik- und Spielmannszug Bookholzberg an diesem Samstagabend ab 18.30 Uhr ein. Dann ist an der Oberschule Bookholzberg, Stedinger Straße 5, Einlass zum bayerischen Abend. Die Musik spielt erst um 19.30 Uhr. Zuvor schon im Angebot sind allerlei kulinarische Schmankerln. Der Eintritt ist frei. Erscheinen in Tracht ist erwünscht.

Auch Ganderkesees erster Laternenlauf findet an diesem Samstag statt: Start ist um 19 Uhr im Elmeloher Maislabyrinth der Familie Petershagen, Auf dem Feldberg 10a. Mutige können sich an diesem Sonntag auf dem Bauernmarkt auf dem Außengelände des Raiffeisenmarkts an der Westtangente im elektrischen Bullenreiten versuchen. Wer’s ruhiger mag, kann auf dem Oldtimer-Traktor fahren. Der Markt beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Das Programm des bereits 23. Bauernmarkts läuft von 11 bis 17 Uhr.

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals präsentieren sich an diesem Sonntag zwei Kirchen in der Gemeinde: In Ganderkesee ist St.Cyprian und Cornelius von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr und 14.30 Uhr gibt es dort Kirchenführungen. Um 15 Uhr schließt sich eine Orgelführung von Kantor Thorsten Ahlrichs mit nachfolgendem Kurzkonzert an. Auch die Schönemoorer Kirchengemeinde nimmt am Tag des offenen Denkmals teil: Die an der an der Schönemoorer Dorfstraße 10 gelegene Kirche St. Katharinen sperrt von 10 bis 17 Uhr auf. Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst, Führungen gibt es um 14 und 16 Uhr.

In Bookholzberg beschäftigen sich die Gästeführer Lisa Dirks und Peter Hedemann am Sonntag auf dem Gelände der Freilichtbühne mit der Zeit des Nationalsozialismus. „Stedingsehre“ wurde in der NS-Zeit als Aufführungs- und ideologischer Schulungsort konzipiert. Welche Folgen das hatte, welche Nachnutzung es für die Stätte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab und wie künftige Pläne für das Gelände lauten, können Interessierte bei der um 15 Uhr beim Berufsförderungswerk an der Apfelallee 1 beginnenden Führung erfahren. Die Dauer: rund eineinhalb Stunden. Der Eintritt ist frei.

.