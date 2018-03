Gemeinde Hude Sich gemütlich mit Nachbarn und Bekannten am knisternden Osterfeuer wärmen und sich somit vom Winter verabschieden: Das gehört in der Gemeinde Hude selbstverständlich zum Osterfest dazu. 15 öffentliche Osterfeuer sind für das kommende Wochenende in Hude angemeldet, teilt Fokko Heyn vom Ordnungsamt mit.

Osterfeuer Hude

Auch der Verein Golf in Hude lädt zum Osterfeuer ein. Auf dem Abbrennplatz auf der Driving-Range des Golfplatzes soll am Ostermontag ab 16 Uhr das Osterfeuer entzündet werden.

Osterfeuer Maibusch

Auf der Ackerfläche in Höhe des Kleinen Klosterweges veranstaltet die Dorfgemeinschaft Maibuschermoor am Ostersamstag ein Osterfeuer.

Osterfeuer Holler-Neuenwege

Die Dorfgemeinschaft Holler-Neuenwege lädt am Ostersamstag westlich der Hofstelle Heinemann, Neuenweger Reihe 2, zum Beisammensein ein. Gegen 20 Uhr wird das Feuer gezündet.

Osterfeuer Hudermoor

Am Ostersonntag um 20 Uhr zündet die Dorfgemeinschaft Hudermoor/ Klosterweg bei der Ackerfläche zwischen den Grundstücken mit den Hausnummern 56 und 70 ein Osterfeuer an.

Osterfeuer Sandersfeld

Die Landjugend Sandersfeld entfacht ihr Feuer an der Ackerfläche an der Straße Zur Klenkerei in Kirchkimmen am Ostersamstag spätestens mit Einbruch der Dunkelheit.

Osterfeuer Hurrel

Ostersonntag verabschiedet sich auch die Dorfgemeinschaft Hurrel vom Winter. Das Osterfeuer beginnt spätestens mit Einbruch der Dunkelheit an der Ackerfläche westlich der Pirschstraße im Windpark Hurrel zwischen den Anlagen 1 und 4.

Osterfeuer Oberhausen

Der Heimatverein Wöschenland lädt am Ostersonntag zum Beisammensein an der Ackerfläche an der alten Betonstraße bei der Tierarztpraxis Dr. Jehner gegen 20 Uhr ein.

Osterfeuer Tweelbäke

Auch am Ostersonntag lädt der Landvolkverband Tweelbäke ein. Getroffen wird sich spätestens mit Einbruch der Dunkelheit an der Ackerfläche am Wesselsweg.

Die Anliegergemeinschaft Bremer Straße/Schmidtsweg lädt auf der Ackerfläche hinter Hausgrundstück Bremer Straße 68 am Ostersamstag zum Osterfeuer ein.

Die Mitgliedsgruppe der Gemeinschaftskläranlage Tweelbäke trifft sich am Ostersonntag auf der Ackerfläche hinter dem Hausgrundstück Bremer Straße 84.

Osterfeuer Grummersort

Der Grummersorter Dörpvereen veranstaltet am Ostersonntag sein Osterfeuer an der Ackerfläche in der Nähe der Straße Achterdiek Ecke Bürgermeister-Wragge-Straße. Gegen 19.30 Uhr soll es losgehen.

Osterfeuer Wüsting

Die Straßengemeinschaft An der Schule/ Schottweg aus Wüsting trifft sich Ostersamstag spätestens mit Einbruch der Dunkelheit an der Ackerfläche am Verbindungsweg zwischen der Straße An der Schule und Schottweg.

Die Dorfgemeinschaft Heidegrund zündet am Ostersamstag ihr Feuer auf der Weide hinter dem Grundstück Hauptstr. 130.

Osterfeuer Altmoorhausen

An der Ackerfläche Rabenstroth in der Nähe der Wetterschutzhütte veranstaltet der Bürgerverein Altmoorhausen/Hemmelsberg am Ostersamstag um 19 Uhr das Osterfeuer.

Osterfeuer Hohenböken

Die Straßengemeinschaft Hohenbökener Weg trifft sich Ostersamstag an der Ackerfläche/Weide nördlich des Hohenbökener Weges.

Feuerkorbfest Nordenholz

Zum Feuerkorbfest laden der Ortsverein Nordenholz und Vereinswirt Michael Niebuhr vom Nordenholzer Hof ein. An Ostersamstag wird bei Einbruch der Dunkelheit der Feuerkorb beim Nordenholzer Hof entzündet.