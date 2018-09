„Gordon“ auf dem Flugplatz

Am kommenden Freitag, 28. September, spielt um 20 Uhr die Band „Gordon“ im Café des Flugplatzes Hatten. Karten kosten im Vorverkauf der Karten 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.

Diejenigen, die diese Band schon einmal gehört haben, wissen, warum gerade diese Musiker – Detlef Blanke (Bass), Wolfgang Lock (Gitarre) sowie Uwe Gans (Schlagzeug) den Vorzug bekommen haben, unter der Überschrift „Bernd Tietzel präsentiert“, an dem besonderen Ort ein Konzert geben zu dürfen.

„Gordon“, das ist Musik die Spaß macht. Fantastisch, wie die drei Protagonisten es immer wieder schaffen, so zu klingen, als ständen doppelt so viele Musiker auf der Bühne. Besonders hervorzuheben ist ihr gemeinsamer Gesang, der die Basis des „Gordon“-Sounds darstellt.

Der Flugplatz Hatten am Wulfsweg plant, in seinem gemütlichen Fliegertreffpunkt zusammen mit dem Verein Kultur & Tourismus Hatten vierteljährlich Kunst, Kultur und Interessierte zusammenzubringen.

Es werden zu diesen Veranstaltungen ganz besonders gerne Künstler eingeladen, die eher selten auf den bekannten Bühnen der Umgebung anzutreffen sind. Die Räumlichkeiten bieten 70 bis 80 Personen lauschigen Platz. „Es ist eine Clubatmosphäre, bei der die Gäste nah dran an den Musikern sind“, verspricht der Sandkruger Bernd Tietzel. Lesungen und Vorträge werden dort ebenso ihren Raum finden können. Kenner des Cafés wissen darüber hinaus das Angebot der Getränke und der „Kleinen Küche“ zu schätzen. Für Tietzel, der selbst ehemaliger Berufsflieger und zugleich Musiker ist, ist der Flugplatz nicht nur aus den bereits genannten Gründen ein idealer Veranstaltungsort. „Die Location ist einzigartig. Wo kann man sonst schon den Blick so weit in die Ferne schweifen lassen wie hier?“, fragt er.

An diesem Freitag ist er selbst nur Moderator des Abends. Anders dagegen am 23. November: Dann gibt er an gleicher Stelle ein ca. zweistündiges Solokonzert mit Cover-Songs aus den 60er bis 80er Jahren geben. Wer so lange nicht warten möchte: Bereits am Donnerstag, 4. Oktober, tritt Bernd Tietzel um 20 Uhr in der Lounge des Dingsteder Krugs auf.