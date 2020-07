Bildhauerei In Groß Ippener: Gast-Künstler stellen ihre Werke im Skulpturenpark aus

Groß Ippener Der Skulpturenpark in Groß Ippener feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen – aufgrund von Corona anders als gedacht. Alle kleinen Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Literatur, Theater mussten bisher entfallen, bedauert Künstler Franz Robert Czieslik.

Aus diesem Grund hat er sich etwas anderes überlegt: „Da viele meiner Skulpturen derzeit in meiner Ausstellung ,Ein Künstler, drei Orte, drei Positionen’ in Mecklenburg gezeigt werden, habe ich Künstlerkollegen eingeladen, ihre Werke hier auszustellen.“ Den Anfang macht Birke Eng, die ihre Arbeiten bereits aufgebaut hat. „Andere Künstler werden zu einem anderen Zeitpunkt folgen“, so Czieslik.

Die freischaffende Künstlerinnen Birke Eng aus Papenburg ist 1962 geboren. Die Bildhauerin wuchs in Nordhorn auf und entdeckte die Liebe zur Bildhauerei während einer beruflichen Fortbildung. Bei den Bildhauern Jo Klose (Nordhorn) und Ivo Gohsmann (Lüneburg) erlernte sie die grundlegenden Fertigkeiten und studierte ergänzend an der Uni Oldenburg Kunst.

Birke Eng blickt mittlerweile auf über 22 Jahre kreativen Schaffens zurück. Zunächst arbeitete sie mit heimischem Sandstein. 2012 entdeckte sie den Marmor für sich und fährt seitdem regelmäßig für längeren Studienaufenthalte in die Toskana. In den letzten Jahren sind außerdem Arbeiten aus Bronze entstanden. Sie ist Mitglied im Bund Bildender Künstler Oldenburg und übernahm die Aufgabe der Ausstellungsleitung.

Birke Eng stellt erstmalig in der Region aus. Im Skulpturenpark von Franz Robert Czieslik präsentiert sie Marmorskulpturen, die während des Studienaufenthaltes im Studio in Italien entstanden sind, und Skulpturen aus Sandstein.

Es wird aufgrund von Corona keine offizielle Eröffnung geben. Besucher sind ab sofort während der Öffnungszeiten willkommen. Der Skulpturenpark (Zum Baßmerhoop 14 in Groß Ippener) ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Arbeiten von Birke Eng werden bis Ende Oktober zu sehen sein, kündigt Czieslik an.