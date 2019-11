Großenkneten Aus der alten Nikolausmeile in Großenkneten wird der Nikolausmarkt mit Mittelaltermarkt rund um Rathaus und Kirche. Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ hat sich der neue Vorbereitungskreis dazu entschlossen, die beiden Märkte konzentriert auf dem Marktplatz-Umfeld stattfinden zu lassen. Die Zeiten der langen Meile sind damit vorbei. Sie hatte im Laufe der Jahre zu viele Lücken bekommen.

Am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, wird sich der Nikolausmarkt deshalb erstmals mit neuer Ausrichtung präsentieren. Geöffnet hat der Markt an beiden Tagen jeweils ab 15 Uhr. 19 offizielle Stände haben ihr Mitmachen angekündigt. Dazu kommen dann noch einmal die Angebots- und Verkaufsstände auf dem Mittelaltermarkt: in der Gesamtanzahl ein stattliches Angebot an Unterhaltung und Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Mit der Neuausrichtung kommen auch einige Veränderungen. Für die Jüngsten gibt es nicht mehr die Weihnachtsstiefel-Aktion. Dafür hat sich der Vorbereitungsausschuss das Konzept einer Kinderrallye an beiden Markttagen ausgedacht. Dahinter steht ein Potpourri aus Wissens- und Schätzfragen, aber auch einigen Suchaufgaben, die erfüllt werden müssen.

Wer alle zehn Antworten auf seinem Laufzettel eingetragen hat, der kann den Bogen am Samstag bis 20 Uhr im Rathaus abgeben, außerdem am Sonntag bis 17.30 Uhr im Kneter Stadl. Die Siegerehrung wird am Sonntag, 18 Uhr, im Kneter Stadl stattfinden. Mögliche Gewinner werden zuvor telefonisch benachrichtigt.

Ein Jubiläum feiert das Waffelcafé zum Beispiel im Karkenhus. Seit 30 Jahren kann hier Leckeres genossen werden. Am Sonntag lädt das Flöten-Quadrat um 17 Uhr in der Kirche zum Konzert ein. Natürlich ist der Nikolaus mit seinen beiden Engeln wieder unterwegs und im Rathaus sind Anbieter von Holzdeko bis zu ausgefallenen Büchern zu bewundern. Im Gasthaus Kempermann findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr die Hochzeitsmesse statt.

Stände und Buden bieten unter anderem das Landvolk, Kneter Stadl, Landjugend, TSV Großenkneten, Springer-Freunde und andere an. Daneben sind verschiedene Buden von Süßigkeiten bis zu anderen kulinarischen Freuden zu finden.

Der Mittelaltermarkt bleibt auf dem Marktplatz direkt vor der Kirche bestehen. Viele Stände wird es geben. Von Taverne, Wildbratwurst, Imbissstand, Honig bis zu Lederwaren reicht die Palette, um nur einige zu nennen. Für die Kinder werden Stände zum Mitmachen dabei sein. Peter Jebing: „Wir hoffen, dass wieder viele mittelalterliche Tagesgäste dabei sind. Ebenso haben ein Barde und die Gruppe ,Speellüe’ ihr Kommen zugesagt.“

Die Feuershow steigt am Samstag, 19 Uhr. Es wird ein funkengeladenes Programm der „Devils Fire“ zu sehen geben. Der mittelalterliche Markt öffnet am Samstag, 15 bis 24 Uhr, und am Sonntag, 12 bis 19 Uhr.