Großenkneten Renate Blödorn steht auf dem Großenkneter Friedhof am Rande der Fläche für „pflegefreie Gräber“. Ihre Mutter Marianne Doms wurde dort vor zwei Jahren in einer Urne beigesetzt. Ein Grabstein weist darauf hin. „Es ist ärgerlich, wie es hier aussieht“, sagt Blödorn. Auf dem im vergangenen Winter neu eingefassten Weg steht nur Unkraut. Auf einem Teil des Gräberfeldes ist mehr Erde und Unkraut zu erkennen als Rasen.

„Als ich mit meiner Tochter im Mai am Muttertag das Grab besucht habe, stand das Gras hier kniehoch“, erzählt die 61-Jährige und zeigt Fotos auf ihrem Tablet. „Ich habe mich dafür geschämt.“ Ihr Bruder habe mit der evangelischen Kirchengemeinde gesprochen, doch es sei nichts passiert. Inzwischen wurde die Fläche gemäht. „Auf diesem Weg will und kann doch niemand gehen“, sagt Blödorn. „Nur Unkraut. Das ist doch nicht vernünftig angelegt. Von Pflege kann hier keine Rede sein.“

Angesprochen auf diesen Zustand, reagieren Pfarrer Dietrich Jaedicke und der Vorsitzende des Friedhofsausschusses, Hartwig Hemme. „Es ist schade, dass es so aussieht“, meint Hemme. „Im Moment sieht es nicht optimal aus“, gesteht Jaedicke.

Im vergangenen Winter hätten drei Laubbäume auf dem Rasen entfernt werden müssen. Dadurch sei die Fläche in Mitleidenschaft gezogen worden. Ferner sei der Weg zu dem großen Stein, wo Grablichter abgestellt werden können, mit neuen Steinen eingefasst worden. Sowohl auf dem Gräberfeld als auch auf dem Weg sei neuer Rasen eingesät worden. Jaedicke: „Die Rasenmischung war nicht gut, sie war offensichtlich mit zu viel Unkraut versetzt.“ Und Hemme: „Es hat im Frühjahr zu wenig geregnet, so dass der Rasen schlichtweg vertrocknet ist.“

Die beiden Friedhofsgärtner, die zusammen anderthalb Stellen hätten, seien mit dem Rasensprengen und -mähen nicht hinterhergekommen. „Wir mussten Prioritäten setzen“, so Hemme. Im Winter habe im Wäldchen am Friedhof der Borkenkäfer zugeschlagen, so dass mehrere Bäume gefällt und die Stubben gefräst werden mussten.

„Die Gärtner haben im Grunde rund um die Uhr zu tun, das können die Friedhofsbesucher nicht immer sehen“, erklärt Hemme. Inzwischen hätten die Friedhofsgärtner wieder mehr Luft. Der vertrocknete Rasen sei nachgesät und gedüngt worden.

Auch Pfarrer Jaedicke betont, dass die Kirchengemeinde ein Interesse daran habe, dass der Friedhof schön aussieht und die Besucher sich wohlfühlen. „Wir arbeiten daran“, sagt Hemme. Deshalb sei die Fläche rund um den Stein mit der Inschrift „Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben“ gepflastert worden. Dort könnten die Besucher Grablichter, Blumen und andere Dinge abstellen. Eine Bank lade zum Verweilen ein.

In dem Zusammenhang weist Hemme darauf hin, dass auf dem Rasen nichts abgelegt werden darf. „Leider müssen die Friedhofsgärtner vor dem Rasenmähen häufig Blumen oder ähnliche Dinge von den Grabplatten nehmen und an den Stein stellen.“ Im Winter, wenn kein Rasen gemäht werden müsse, toleriere die Kirchengemeinde den Grabschmuck.