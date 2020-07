Artisten In Großenkneten: Hoch hinaus – auch ohne Publikum

Großenkneten Der wuchtige Lkw steht in der Auffahrt, überschattet von einer uralten knorrigen Kastanie. Viele Jahre lang war dieses „mobile Häuschen“ das Zuhause von Lisa Rinne (32) und Andreas Bartl (43) – zumindest für viele Monate im Jahr. Immer dann, wenn die beiden Artisten von „Circus unARTiq“ in der ganzen Welt unterwegs waren, um ihre Shows zu spielen.

Den Auftritt sehen: Der Circus Unartiq wird zwei Shows spielen – und zwar am Samstag, 8. August. Veranstaltungsort ist die Bürgerwiese Großenkneten. Karten für die Show um 18 Uhr gibt es ab Montag, 27. Juli, zu kaufen in dem Schreibwarenhandel von Jutta Dieken und in der Heide-Apotheke, beide an der Hauptstraße. Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zahlen fünf Euro, jüngere Kinder haben freien Eintritt. Insgesamt gibt es 200 Karten. Es wird darum gebeten, persönliche Daten wegen der Corona-Maßnahmen in eine Liste einzutragen. Bereits um 15 Uhr treten Lisa Rinne und Andreas Bartl auf: bei einer kostenlosen Veranstaltung für Bewohner des Seniorenzentrums und von Gut Sannum sowie für die Kinder des Großenkneter Kindergartens.

Vor anderthalb Jahren jedoch haben sich die beiden dazu entschlossen, sesshaft zu werden und renovieren seitdem ihre kleine Oase mitten in Großenkneten. „Das ist das einzig Gute an der Corona-Krise“, erzählt Bartl, „so sind wir gut mit dem Haus vorangekommen.“ Ansonsten seien die letzten Monate eine wahre Gefühlsachterbahn gewesen. „Die Corona-Regeln kommen für uns einem Berufsausübungsverbot gleich“, bringt er es auf den Punkt. Denn das Paar spielt vor allem große Auftritte mit Tausenden Zuschauern. Solche Veranstaltungen sind in Zeiten von Corona kaum vorstellbar. Das Paar klickt sich durch Fotos eines Auftritts in Monte-Carlo in diesem Januar. Jährlich wird dann das große Zirkus-Festival veranstaltet.

Eine andere Welt

„Es fühlt sich an, wie eine andere Welt. Als sei das Ganze ewig her“, beschreibt Lisa Rinne. Das Zelt war proppenvoll, mehr als 3000 Zuschauer klatschten und gaben „Standing Ovations“. Euphorie, Lautstärke, Hitze im Zelt. Wann wird es das wieder geben? „Alles steht auf wackligen Füßen. Nicht nur die schon geplanten Termine – auch, wie es generell weitergehen soll in dieser Branche“, erklärt Lisa Rinne.

Einen Termin haben die Künstler jetzt aber wieder im Kalender stehen – und der kam vor allem deshalb zustande, weil sie derzeit so viel in Großenkneten sind. Den Verantwortlichen des Bürgervereins ist das nicht entgangen, und so laufen derzeit die Planungen für einen Auftritt im Bürgerpark – natürlich unter Corona-Schutzmaßnahmen, wie der Vorsitzende Rainer Kues mitteilt. „Es werden Stühle mit Abstand aufgestellt, wir sammeln schon beim Kartenverkauf die Kontaktdaten und verkaufen nur die festgelegten 200 Karten.“

Eigentlich lief es „wie geschmiert“ für das Artisten-Paar, das schon seit vielen Jahren zusammen unterwegs ist. Deshalb hatten sich Bartl und Rinne im vergangenen Jahr drei Monate Zeit genommen, um gemeinsam mit vier weiteren Künstlern ein neues Programm auf die Beine zu stellen. „Das ist ein zeitgenössisches Stück, das sowohl innen, als auch draußen gezeigt werden könnte“, beschreibt Bartl. Der Konjunktiv stimmt ihn nachdenklich. „Wir haben die Premiere des Stücks in Karlsruhe gespielt und es danach noch ein paarmal in Belgien und Holland aufgeführt. Das war’s.“

Er zuckt mit den Schultern. „Wir haben Zeit und Geld investiert, um unsere Auftritte noch größer zu machen – das war vielleicht genau die falsche Entscheidung.“ Jetzt darf es keiner anschauen. Denn: Selbst wenn es eines Tages einen Impfstoff geben wird, selbst wenn größere Veranstaltungen Stück für Stück wieder ausgerichtet werden können – solange Abstands- und Hygieneregeln gelten, könne niemand vorhersagen, inwieweit die Zirkus- und Artistenbranchen wieder zum Laufen kämen. Sogar das berühmte Zirkusunternehmen Cirque du Soleil hat jüngst seine Insolvenz bekanntgegeben.

Alternativen suchen

Weil die beiden nicht wissen, ob und in welchem Umfang sie dieses Jahr noch ihre Auftritte durchziehen können, haben sie sich nach Alternativen umgeschaut. Sie haben eine Schulung gebucht und werden sich als Industriekletterer ausbilden lassen. „Das ist hoffentlich ein ziemlich krisensicherer Job. Damit können wir uns unseren Lebensunterhalt dann verdienen, wenn die künstlerischen Produktionen erst einmal ausbleiben. Wir haben auch keine Angst davor, was anderes zu machen“, so Bartl. Angst nicht, meint auch Rinne. „Aber mein Herz schlägt für den Zirkus.“