Kirche: Gottesdienst in Großenkneten auf der Wiese

Großenkneten „…bis in den Himmel und zurück…“: So ist der Gottesdienst der evangelisch-lutherischen Gemeinde Großenkneten am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 13. Mai, 10 Uhr, überschrieben. Wenn das Wetter es zulässt, hält Pfarrer Dr. Sven Evers den Gottesdienst auf der Wiese vor dem Gemeindehaus, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Für draußen können eigene Sitzgelegenheiten (Campingstühle etc.) gerne mitgebracht werden und sind hilfreich, aber es werden auch Sitzgelegenheiten vorhanden sein.

