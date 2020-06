Neuer Pastor In Großenkneten: Im neuen Amt alle Altersgruppen im Blick

Großenkneten Alle Blicke der Gottesdienstbesucher am Pfingstsonntag in der Marienkirche in Großenkneten richteten sich auf Pastor Dr. Sven Evers. Der gebürtige Delmenhorster hat sich als Nachfolger von Pastorin Christiane Geerken-Thomas beworben. Sie war zu Jahresbeginn in das Kreispfarramt Wesermarsch gewechselt. Außerdem geht Pfarrer Dietrich Jaedicke im Herbst in den Ruhestand. Die Pfarramtsstelle in Großenkneten muss also neu besetzt werden. Evers stellte sich vor und stand im Anschluss Rede und Antwort. Die Fragerunde gestaltete Timm-Dierk Reise vom Gemeindekirchenrat.

Sven Evers ist vor kurzem 49 Jahre alt geworden. Der verheiratete Seelsorger ist seit neun Jahren Landesjugendpfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und will sich in Großenkneten neuen Aufgaben widmen. Die Wahl durch den Gemeindekirchenrat unter der Leitung von Kreispfarrer Bertram Althausen soll am Dienstag, 9. Juni, stattfinden.

Von 1990 bis 1996 studierte Sven Evers evangelische Theologie in Münster, Dublin und Heidelberg. Nach einem Studienaufenthalt folgten 1998 bis 2004 Vikariat und Pfarrvikariat in der Kirchengemeinde Hude. 2001 bis 2004 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, Fachbereich Theologie. Hier promovierte er 2005 zu dem Thema „Traditionale Hermeneutik. Der Traditionsbegriff Alasdair MacIntyres als Beitrag zur theologischen Hermeneutik“.

Von 2004 bis 2011 wirkte Evers in der Wesermarsch als Pfarrer in den Kirchengemeinden Großenmeer und Strückhausen beziehungsweise der Kirchengemeinde Vier Kirchen. Seit 2011 ist er als Landesjugendpfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg im Amt.

Besonders interessierte die zum Gottesdienst erschienenen Gemeindemitglieder, wie sich Evers, der als Landesjugendpfarrer viel mit jüngeren Leuten zu tun hatte, künftig auch den vielen Älteren in der Kirchengemeinde widmen möchte. Die Altersstruktur bewege sich doch mehr im Bereich der Älteren, stellte Reise dazu fest. „Ich komme nicht als Jugendpfarrer“, versicherte Evers, „sondern als Pfarrer für alle Altersstufen.“ Die Arbeit mit der Jugend habe viel Spaß gemacht, aber nun sehe er neue Aufgaben für die gesamte Kirchengemeinde.

Auf die Frage nach Ideen für Großenkneten sagte Evers: „Ich will hier nicht als einer stehen, der sagt, wie man es richtig macht, sondern versuchen, den neuen Aufgaben gerecht zu werden.“. Er sprach vom Ausprobieren, von Menschen, die Lust haben etwas zu entdecken und zu probieren, von Gesprächen, dem Kennenlernen und der Hoffnung einer lebendigen Kirchengemeinde. „Ich hoffe, schnell mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“

Schon zuvor hatte er zum Tag des Geburtstags der Christen (Pfingsten) in seiner Predigt angedeutet, dass es auf ein gemeinsames Verstehen ankomme. Das babylonische Sprachenwirrwarr sei eines, aber im Glauben sprächen alle die Sprache Gottes.