Großenkneten Es ist eine Fläche, die sich zentral im Ort Großenkneten befindet. Die Kirche in Sichtweite, das Dorfgemeinschaftshaus fast vor der Tür, der Wilhelm-Wellmann-Platz, Kindergarten, Schule und Rathaus direkt in der Nähe. Bisher sind die insgesamt 3,62 Hektar auf beiden Seiten des Fußweges „Schoolpad“ landwirtschaftlich genutzt worden. Sie gehörten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Großenkneten, die sie als potenzielle Reserve für Friedhofserweiterungen vorhielt. Das hat sich jetzt geändert. Die Kirche gibt die Fläche an die politische Gemeinde Großenkneten ab, um dort eines Tages Wohnbebauung mitten im Ort zu ermöglichen. Damit kommt sie einem Wunsch der Kommune nach.

Vor rund zwei Jahren begannen die Überlegungen für eine neue Nutzung der beiden Flächen zwischen Efeuweg, Rotdornweg und Rüsterweg, die durch den Schoolpad getrennt werden. Damals trat die Kommune an die Kirchengemeinde heran, ob sie die Grundstücke an der Ahlhorner Straße verkaufen würde. Begründung: die große Nachfrage nach Bauland in Großenkneten. So sind im Neubaugebiet Greve die einzelnen Abschnitte jeweils in Windeseile verkauft worden. Aktuell hat die Kommune keinerlei Grundstücke in Kneten parat.

„Der Gemeindekirchenrat hat sich lange und eingehend mit dieser Anfrage beschäftigt“, so die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Pfarrerin Christiane Geerken-Thomas, und der stellvertretende Vorsitzende Timm-Dierk Reise, in einem gemeinsamen Schreiben an die Anlieger der Fläche, in dem sie über die Entscheidung informieren. Ergebnis der langwierigen Verhandlungen: Die beiden Flächen, 1,76 beziehungsweise 1,88 Hektar groß, angrenzend an den Friedhof und umliegende Privatgrundstücke, werden zum größten Teil gegen andere landwirtschaftlich genutzte Flächen getauscht. Damit möchte die Kirche weiterhin ihre Pachteinnahmen sichern.

Außerdem erhält die Kirchengemeinde laut Vertrag einen Barbetrag, der zweckgebunden für die Renovierung und Modernisierung der Marienkirche verwendet wird. Zur Höhe äußerten sich weder Kirche noch Kommune.

„Die Erträge aus dem verkauften Bauland kommen also unserer Kirchengemeinde und unserer Kirche zugute, so dass auch langfristig die im Zentrum unseres Ortes stehenden Gebäude der Kirchengemeinde in gutem Zustand als Orte, wo Glaube lebendig wird, erhalten bleiben“, betonen Geerken-Thomas und Reise.

Bei den Anwohnern werben sie im Brief um Verständnis für die Entscheidung. Ursprünglich war das Areal als mögliche Friedhofserweiterungsfläche gedacht gewesen. Doch aufgrund der veränderten Bestattungskultur ist das nicht mehr nötig, der Bedarf ist entfallen.

Der Kämmerer der Gemeinde Großenkneten, Horst Looschen, bestätigte den Vertragsabschluss mit der Kirchengemeinde. Es handele sich zunächst um eine Vorratsfläche, um sogenanntes Bauerwartungsland. Wann die Bauleitplanung starten werde, sei zurzeit noch unklar, erläuterte Looschen.