Großenkneten Mit einem stehenden Applaus und einer zu Tränen gerührten Pastorin endete der Abschiedsgottesdienst für Christiane Geerken-Thomas am Sonntag in der Marienkirche. Zehn Jahre lang war sie geschäftsführende Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde, zum 1. Februar wechselt sie als Kreispfarrerin in den Kirchenkreis Wesermarsch.

Viel Vertrauen

Es sei viel Vertrauen in all den Jahren gewachsen, viele wertvolle Worte gesprochen und Trost gespendet worden, beschrieb Kreispfarrer Bertram Althausen, wie sehr Christiane Geerken-Thomas die Gemeinde geprägt habe. „Wir sind dankbar für deine Worte, deine Zuwendung und Spiritualität.“ Nun schlage sie unter dem großen Bogen Gottes ihren kleinen Bogen von der Geest in die Marsch. Für Geerken-Thomas ist es ein Zurück zu ihren Wurzeln: Sie stammt gebürtig aus Brake und ist in der Wesermarsch aufgewachsen.

Der Werdegang auf einen Blick Christiane Geerken-Thomas wurde 1994 als Pfarrerin der oldenburgischen Kirche ordiniert. Ihren Dienst hat sie in Wardenburg begonnen, danach wechselte sie nach Oldenburg-Ohmstede, wo sie unter anderem in der Notfallseelsorge mitarbeitete. Von März bis Oktober 2013 war sie Beauftragte Kreispfarrerin des Kirchenkreises Delmenhorst/Oldenburg Land, zuvor hatte sie die Projektleitung des kirchlichen Zukunftskongresses inne. Seit 2010 ist sie geschäftsführende Pfarrerin in der Kirchengemeinde Großenkneten sowie im Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg Land (jeweils zu 50 Prozent). Seit November 2013 ist sie zudem Kreisjugendpfarrerin und seit 2014 als Gemeindeberaterin in der oldenburgischen Kirche aktiv.

In seinen Abschiedsworten zitierte Althausen auch, wie Weggefährten die Pfarrerin beschrieben: Sie sei als sorgfältig und gewissenhaft bekannt, habe gern Grenzen überschritten, um über den Tellerrand schauen zu können, und als Kreisjugendpfarrerin modernes Leben und Jugendlichkeit in die Gemeinde gebracht. Nicht von ungefähr sei sie, so Althausen schmunzelnd, als „Kreisjugendliche“ bezeichnet worden.

Das bekräftigten auch die Teamer der evangelischen Jugend (ejo) und Kreisjugenddiakon Martin Kütemeyer: Sie hatten schon zuvor Christiane Geerken-Thomas mit dem „bunten Verdienstkreuz“ ausgezeichnet. Zum Abschied sangen die Ehrenamtlichen der ejo noch ein eigens für Geerken­-Thomas komponiertes Lied.

Mit je 50 Prozent der vollen Arbeitszeit war Christiane Geerken-Thomas Gemeindepastorin und Kreisjugendpfarrerin. „Dass das jeweils eine halbe Stelle war, hat man oft gar nicht gemerkt“, so ihr Amtsbruder Dietrich Jaedicke, der zusammen mit dem Gemeindekirchenratsvorsitzenden Timm-Dierk Reise auf die gemeinsame Zeit zurückblickte. „Eine Hälfte ist eben nicht immer nur eine Hälfte“, machte er deutlich, wie groß das Engagement seiner Kollegin war. Er hob die harmonische Zusammenarbeit auch mit allen anderen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden rund um die Kirche hervor. „Dies ist auch deiner freundlichen und verbindlichen Art zu verdanken.“ Abschließend attestierte er ihr: „Es ist eine große und schöne Aufgabe, der du dich stellst – du bist die Richtige für dieses Amt.“

Auch Bürgermeister Thorsten Schmidtke ließ es sich nicht nehmen, quasi als Nachbar aus dem direkt der Kirche gegenüberliegenden Rathaus ein paar Worte an die scheidende Pastorin zu richten. „Sie leiten hier vor Ort ein kleines Unternehmen und sind Manager, um die Gemeinde zusammenzuhalten“, beschrieb er die Aufgabe der Pastorin und ihrer Kollegen. „Wie gut das hier gelungen ist, dafür spricht auch die voll besetzte Kirche zu Ihrem Abschiedsgottesdienst.“

Das Schlusswort dann gebührte Christiane Geerken-Thomas, der dieser Abschied sichtlich schwer fiel. Es habe sich eingeschlichen, dass man sie als „Chefin“ bezeichnet habe. „Das hat mir anfangs überhaupt nicht gefallen. Aber irgendwann habe ich begonnen, es als Kosenamen aufzufassen – und ich glaube, so war es auch gemeint.“

Vielfältige Aufgaben

Als „Chefin“ wird sie nun in der Wesermarsch weitermachen. Dort warten vielfältige Aufgaben in einem sehr heterogenen Umfeld auf die Theologin. Die Erwartungen in der südlichen Wesermarsch, die zum Teil schon zum Speckgürtel Bremens gehöre, werden andere sein als das, „was den Butjenter umtreibt“, hatte Geerken-Thomas es einmal geschildert. Und wer in Nordenham in einem sogenannten Arbeiterviertel lebe, den beschäftige „im Detail anderes als einen Landwirt in Moorriem oder Stedingen.“

• Vor der Kirchengemeinden Großenkneten steht ein Jahr der Veränderung. Ende Oktober wird Dietrich Jaedicke in den Ruhestand gehen. Er ist ebenfalls mit einer halben Stelle in der evangelisch-lutherischen Gemeinde tätig. Die Oldenburger Landeskirche wird daher in der kommenden Zeit eine komplette Pfarrstelle in Großenkneten neu ausschreiben, wie Jaedicke berichtete.

Die Vakanz durch den Fortgang von Geerken-Thomas wird in den nächsten Monaten durch Unterstützung aus eigenen Reihen der Kirchengemeinde sowie aus benachbarten Pfarrgemeinden aufgefangen.