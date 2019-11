Großenkneten „Vor einigen Tagen kaufte ein Handelsmann aus Hohenbögen von einem Landmann aus Steinloge ein Huhn. Als er das Huhn einige Tage zu Hause hatte, merkte er, dass es krank sei. Er musste das Huhn töten und fand beim Ausnehmen der Innereien zu seinem Erstaunen drei 50-Pfennigstücke, ein 10- Pfennigstück und ein 5-Pfennigstück im Magen. Mit zufriedener Mine stellte er nun fest, der Kauf war doch recht vorteilhaft.“

Solche und andere amüsante Zeitungsmeldungen und -geschichten serviert Dirk Faß aus Sage-Haast in seinem zweiten Band „Kuriose Geschichten aus dem Oldenburger Land – oder: was früher so alles in der Heimatzeitung stand“. Das Buch stellte er am Freitag mit Verleger Florian Isensee (Oldenburg) im Großenkneter Rathaus vor, wo sie von Bürgermeister Thorsten Schmidtke empfangen wurden. Faß ist nicht nur Heimatforscher, sondern auch Archivar der Gemeinde Kneten.

Für den zweiten Band stöberte Faß in alten Zeitungen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts (1900 bis 1914), die er entweder zu Hause hat oder wofür er in die Landesbibliothek nach Oldenburg fährt. So stand die Meldung mit dem Huhn voller Geld am 12. April 1905 in einer Zeitung. Auf 89 Seiten hat Faß Kurioses aus dem gesamten Oldenburger Land zusammengetragen. Zudem Abbildungen alter Zeitungsinserate.

Der erste Band mit kuriosen Zeitungsnachrichten aus dem 19. Jahrhundert ist vergriffen, wie Verleger Isensee zu berichten wusste. Den zweiten Band im DIN-A5-Format gibt es ebenfalls im Buchhandel. Er kostet ebenfalls 9,90 Euro. Die Auflage beträgt erneut 1000 Stück.

Die Gemeinde hat gleich 20 Bücher erworben. „Das erste Buch ist gut angekommen“, erzählte der Bürgermeister. „Wir verschenken es gern als Präsent.“

„Ich habe viel Spaß am Forschen und Schreiben“, beschrieb Faß seinen Alltag. Gut 30 Bücher habe er bislang veröffentlicht, zuletzt über 350 Jahre Gnadenkapelle im Wallfahrtsort Bethen. Den Anfang machte Faß 1992. Ideen habe er noch genug. So plane er gerade ein Buch über das Dorfleben in der Region. Die kurzen Geschichten eigneten sich nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Vorlesen.