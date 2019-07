Großenkneten /Sage Unbekannte Täter haben in der Gemeinde Großenkneten ihren Sperrmüll einfach in der freien Landschaft entsorgt. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung wurde der Sperrmüll an der Straße „Sager Esch“ entdeckt. Der Fundort liegt auf halbem Weg zwischen den Einmündungen „Rickensand“ und „Sager Schweiz“.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder Beobachtungen an Andreas Wieting von der Polizei Wildeshausen (Telefon 0 44 31/94 11 56) oder bei Frauke Asche von der Gemeinde Großenkneten (Telefon 0 44 35/60 01 30 oder E-Mail frauke.asche@grossen-kneten.de) zu melden.

Für den Landkreis Oldenburg ist das tägliches Geschäft. Er bearbeitet 500 Fälle pro Jahr. Der Bußgeldkatalog für illegale Müllentsorgung geht bis 100.000 Euro.

Dabei gibt es im Landkreis Oldenburg die Sperrmüllkarte. Damit kann jeder Haushalt einmal im Jahr kostenlos Sperrmüll entsorgen. Er wird sogar abgeholt. Jede weitere Sperrmüllkarte kostet 38 Euro. Der Wertstoffhof und das Entsorgungszentrum in Neerstedt nehmen ebenfalls Sperrmüll entgegen. Dort wird er sortiert und nach Mansie zur ordentlichen Entsorgung gebracht.