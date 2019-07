Halenhorst Looping Louie ist startklar. Das Spielzeug im XXL-Format wird von Freitag bis Sonntag in „Erwins Camp“ in Halenhorst sicherlich viele Erwachsene begeistern. Rund 700 Voranmeldungen zum Campen liegen dem fünfköpfigen Organisationsteam Christian Wilke, Melanie Fichna, Björn Klävemann, Franken Willenborg und Marcel Wilke inzwischen vor. Im dreitägigen Partycamp vom 12. bis 14. Juli werden aber weit mehr Gäste erwartet. „Wir sind kein Festival im klassischen Sinne; denn wir haben kein großes Line-Up oder Band-Programm“, erklärt Fichna. „Vielmehr legen wir den Fokus auf das Camp und unsere Besucher. Wir wollen eine gute Zeit mit guten Leuten verbringen.“

Maskottchen im Partycamp": der rote Vogel Erwin BILD: Veranstalter Erwins Camp vom 12. bis 14. Juli Das Wochenend-Ticket inklusive Zelten kostet 30 Euro, das Tagesticket am Freitag neun Euro und am Samstag sieben Euro, Sonntag ist freier Eintritt. Vorverkaufsstellen sind das Landhaus Otte in Sage-Haast, das Autohaus Janssen in Garrel und der Kiosk Bookholzberg. Tickets gibt es auch beim Organisationsteam.

Auf dem XXL-Spielplatz dreht ab Freitag nicht nur Looping Louie seine Runden. Auch ein XXL-Trinkspiel-Jenga wird aufgebaut. An Erwins Kiosk gibt es allerlei, was das Herz begehrt und der Notfall erfordert; denn Camper können schon mal etwas vergessen. Für Essen und Trinken ist selbstverständlich auch gesorgt. Vertreten sein wird ebenso Tonia Helmers mit ihrem Foodtruck Oeni.

Ob Zelt, Wohnmobil, Wohnwagen oder Bauwagen – zum Übernachten wird es in Halenhorst viele Varianten geben. Platz gibt es hinterm Dorfgemeinschaftshaus in Halenhorst genug. Ab 15 Uhr am Freitag stimmen bunte Lampen die Besucher am Eingang des Partycamps ein. Um 17 Uhr öffnet der Festplatz mit Imbiss- und Bierbuden. „Das meiste haben wird selbst gebaut“, berichtet Christian Wilke. „Uns geht es um eine liebevoll handwerklich gestaltete Atmosphäre im Camp.“ Zahlreiche Helfer aus dem Dorf und den umliegenden Ortschaften unterstützen das Organisationsteam.

Am Freitag um 21 Uhr startet die Open-Air-Kopfhörerparty. Hier kann jeder zu der Musik feiern und tanzen, zu der er möchte. Jeder Kopfhörer hat drei Kanäle und leuchtet blau, grün oder rot. „Auf jedem Kanal wird von unseren DJs eine andere Musikrichtung gespielt“, erklärt Fichna. House und Electro mit DJ Jannis Tegeler, Partyhits mit Felix Petermann sowie Urban und Latin Sounds mit DJ Henry Deye. Die Kopfhörer können am Freitag an der Abendkasse (Eintritt sieben Euro) gegen ein Pfand von 15 Euro geliehen werden.

Am Samstag gibt es ab 8 Uhr Frühstück vom Frühstücksmobil. Um 11 Uhr startet Bieryoga mit Ilona Meyer. Handtuch und Yogamatte sind selbst mitzubringen, das Bier gibt’s gratis. Um 14 Uhr beginnt das Beerpongturnier. 64 Teams treten gegeneinander an. Um 20 Uhr wird die Wild-Camp-Party eingeläutet. Das Ticket an der Abendkasse kostet sieben Euro.

Am Sonntag geht’s um 11 Uhr in Erwins Biergarten mit einem Frühschoppen weiter. „Wir würden uns freuen, wenn auch die Bürger aus Halenhorst und Umgebung einen Ausflug zu uns machen“, sagt Christian Wilke. Eine Radtour biete sich da an. Der Eintritt ist frei.

Dem Organisationsteam liegt nicht nur der Komfort der Camp-Besucher, sondern auch die Natur am Herzen. Deshalb erhält jeder Besucher am Eingang gegen ein Pfand von fünf Euro eine Müllmarke und einen Müllbeutel. Wird bei der Abreise am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr ein befüllter Müllbeutel zusammen mit der Marke an der Kasse wieder abgegeben, gibt es die fünf Euro zurück.