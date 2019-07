Harpstedt Malen, das ist für Heide Damm ein Gemeinschaftserlebnis. Sie genieße es, zusammen mit Gleichgesinnten im Verein Huchtinger Freizeitkünstler dem Hobby nachzugehen – oder sich auch nur auszutauschen. Manchmal sind die Gespräche so packend, „dass wir gar nicht zum Malen kommen“. Dass bei den Treffen eine Menge Kreativität freigesetzt wird, zeigen Heide Damm und Maria Christine Stefani jetzt im Hotel „Zur Wasserburg“. Mit 46 Bildern bestreiten sie dort die 75. Ausgabe in der Reihe der Ausstellungen regionaler Künstler.

Vor allem Motive aus der Natur sind es, die die beiden Hobbykünstlerinnen mit nach Harpstedt gebracht haben. „Die Idee zu finden, ist das Schwerste“, beschreibt Heide Damm ihre Erfahrungen. Ihr Landschaftsbild mit Flamingos zum Beispiel sei entstanden, als sie mit einer dunklen Farbe mit Blau- und Grün-Tönen experimentierte und nach einem dazu passende Kontrast suchte. „Rosa“ kam dabei heraus – also wurden elegant schreitende Rosaflamingos zum Vordergrund eines blaugrünen Farbenspiels.

Zeit für ihr Hobby fanden Maria Christine Stefanie und Heide Damm erst nach anderen Herausforderungen. So hatte Stefani, Jahrgang 1936, in Klausenburg (Rumänien) Pharmazie studiert. 1985 wanderte sie nach Deutschland aus, betrieb in Süddeutschland eine eigene Apotheke. Mit 72 zog sie nach Bremen, wo sie seit 2010 Kurse in Acrylmalerei besucht und sich den Huchtinger Freizeitkünstlern anschloss.

Heide Damm aus Stuhr ist seit fast 20 Jahren Mitglied in dieser Gruppe. Dort besuchte sie erste Kurse in der Pastellmalerei, einer Technik, die ihr seither am meisten Freude bereitet. Durch Kurse bei Maler Anselm Prester auf Langeoog vertiefte sie ihre Kenntnisse. In Harpstedt zeigt sie Acrylbilder.

Die Ausstellung läuft bis Ende August. Alle Bilder sowie Infos über vorherige Ausstellungen sind zu finden unter www.Zur-Wasserburg.de.