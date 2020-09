Ausstellung In Harpstedt: 48 Werke von drei Künstlerinnen

Harpstedt Gleich drei Künstlerinnen stellen zurzeit ihre Werke im Hotel „Zur Wasserburg“ in Harpstedt aus. Mit Svetlana Tkachenko, Christa Engel und Delia Nordhaus findet dort die 82. Ausstellung regionaler Künstler statt. Insgesamt sind 48 Bilder im Restaurant Kaminraum und den anderen Räumen bis Ende Oktober 2020 ausgestellt.

• Svetlana Tkachenko

2013 begann Svetlana Tkachenko mit dem Malen von Acrylbildern. Inzwischen verwende sie auch Ölfarben. Sie ist eine Autodidaktin und nahm keinen Unterricht. Das Malen hat sie sich mit Wissen aus dem Internet selbst erarbeitet.

Durch ihren Beruf als Ingenieurin in Usbekistan geprägt, malt sie realistisch und sehr präzise. Der menschliche Gesichtsausdruck fordert Tkachenko künstlerisch heraus, deshalb malt sie viel Porträts. Eine andere Vorliebe sind Ballerinas. Naturmotive gestaltet sie gerne im Stil klassischer Malerei. In Bremen gab es bereits elf Ausstellungen.

• Christa Engel

Einfach mal kurz dem Alltag entfliehen und die Seele baumeln lassen: Dazu lädt die „Naturnahe Malerei“ von Christa Engel ein. Die Bremerin – als Christa Greszik vor über 50 Jahren in Harpstedt konfirmiert und zur Schule gegangen – entdeckte vor rund 23 Jahren ihr Talent neu, ist Autodidaktin und malt und zeichnet ihre Bilder in verschiedenen Techniken.

Man muss kein Kunstkenner sein, um Engels Bilder zu verstehen. Ob Landschaften, Tiere, Pflanzen oder Porträts – ihre Bilder, in großer Natürlichkeit dargestellt, sollen eine Augenweide für die Betrachter sein.

Die in der Bremer Neustadt lebende Künstlerin malt seit 1998 und bildet sich regelmäßig durch Kurse weiter. So kann sie inzwischen auf ein breites Spektrum an Techniken zugreifen. Engel konnte ihre Werke bereits in diversen Gruppen- und Einzelausstellungen präsentieren.

• Delia Nordhaus

Delia Nordhaus ist freischaffende Künstlerin seit 1989. Sie lebt und arbeitet in Bremen. Zu ihrem Portfolio gehören die Porträtmalerei, Buchillustration, Wandmalerei, Raumgestaltungen, freie Kunstprojekte und Installationen. Ihr breitgefächertes, umfangreiches Werk wurde bereits in zahlreichen Einzelausstellungen präsentiert.

Nordhaus arbeitet vorrangig in Werkreihen und Schaffenszyklen. Beispielhaft ist dafür die gezeigte „Werkreihe Kissen“. In dieser verarbeitet Nordhaus Träume in Kissen. Über die Technik der Monotypie schafft sie mit Hilfe von Acrylfarbe farbstarke, laute oder stille, pastellige Momente, die sich des Nachts während man schläft in Kissen finden.

In Harpstedt präsentiert sie außerdem einen Querschnitt aus ihrem weiteren Schaffen der Jahre 2004 bis 2019 in verschiedenen Techniken und Schwerpunkten. Als Wandmalerin fügt sie dem Stadtraum szenografische Elemente hinzu. Auch Innenraumgestaltungen gehören zum Spektrum ihrer Auftragsarbeiten.