Harpstedt Nach dem Ende der Weihnachtszeit stellt sich für viele wieder die Frage: Wohin mit dem alten Tannenbaum, der nun nicht mehr gebraucht wird? Auch in diesem Jahr wollen die Harpstedter Bürgerschützen dabei unterstützen. Im Rahmen ihrer jährlichen Aktion sammeln Mitglieder aus allen Rotts am Samstag, 11. Januar, ausgediente Weihnachtsbäume im Flecken Harpstedt und entsorgen sie fachmännisch auf dem Marktplatz.

Das Team des vierten Rotts um Korporal Bernd Fassauer hat in diesem Jahr die Organisation übernommen und Bürgerschützen aus allen Rotts für die Aktion im Flecken aktiviert. Für das leibliche Wohl der fleißigen Helfer sorgen die Organisatoren natürlich ebenfalls.

Ab 8 Uhr werden die Bäume abgeholt und sollten bis dahin vor dem Haus liegen. Alternativ können sie zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Marktplatz abgegeben werden. Für die Entsorgung müssen die Bäume selbstverständlich komplett abgeschmückt sein: Lametta, Lichterketten und weitere Dekorationen kommen nicht in den Schredder.

Für jeden abgeholten Baum möchten die Organisatoren eine freiwillige Spende von 2 Euro oder mehr einsammeln. Damit soll, wie auch in den vergangenen Jahren, das Kinderschützenfest unterstützt werden. Pro Baum, der am 11. Januar eingesammelt wird, spendet zudem der Hof Witte aus Wohlde 50 Cent. Die Einnahmen der Aktion, die von vielen Bürgerschützen sowie diversen Firmen unterstützt wird, sollen komplett den Kindern in Harpstedt zugute kommen. Das teilte Bernd Volkmer von den Bürgerschützen mit.

Unterstützung für die Tannenbaumaktion erfährt der Verein neben den beteiligten Helfern und ihren eingesetzten Fahrzeugen in diesem Jahr auch von den Firmen Knolle und Skrotzki, die Schredder und Container für die Entsorgung bereitstellen.

Um das „Weihnachts-Rundum-sorglos-Paket“ zu vervollständigen, sammelt auch die Jugendfeuerwehr Colnrade am Samstag, 11. Januar, ausgediente Tannenbäume in der Gemeinde Colnrade ein. Bis 13 Uhr sollten Anwohner diese gut sichtbar an der Straße platzieren. Um eine Anmeldung für Bäume, die außerhalb der Ortschaften eingesammelt werden sollen, wird bei Jugendfeuerwehrwartin Jana Wachendorf unter Telefon 0175/7232971 gebeten.