Harpstedt Damit es während der freien Tage nicht langweilig wird, bietet die Jugendpflege Harpstedt wieder den „Herbstferienspaß“ an.

Los geht es am Freitag, 4. Oktober, mit zwei Veranstaltungen, beide in der Delmeschule und ab sechs Jahren. „Selbstverteidigung für Jungen“ heißt es von 9.30 bis 13.30 Uhr, „Wendo für Mädchen“ von 14 bis 18 Uhr.

Kinder ab sieben Jahren können am Dienstag, 8. Oktober, von 10 bis 12 Uhr beim „Herbstbasteln“ in der Delmeschule kreativ werden. Ebenfalls am 8. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr, wird in der Turnhalle der Oberschule Harpstedt für zehn- bis 16-Jährige „Badminton“ angeboten. Sportsachen und Schläger können gestellt werden.

Wieder kreativ wird es am Mittwoch, 9. Oktober, wenn es heißt: „Gelkerzen und Windlichter selbst gemacht“. Die Aktion läuft für Kinder ab sieben Jahren von 10 bis 12 Uhr in der Delmeschule. Gekegelt wird am Donnerstag, 10. Oktober, von 14 bis 16 Uhr mit Kindern ab sieben Jahren in der „Wasserburg“.

Beim Schachturnier kommen neun- bis 17-Jährige am Freitag, 11. Oktober, von 16.30 bis 19 Uhr in der Delmeschule auf ihre Kosten. Die Schachregeln sollten bekannt sein.

Einen Schnupperkurs für Squash gibt es für Kinder zwischen zehn und 16 Jahren jeweils am Donnerstag, 10. und 17. Oktober, von 17.30 bis 18.45 Uhr im Amtsmannweg 28-30. Mitzubringen sind Sportsachen und Hallensportschuhe, Schläger werden gestellt. Zum Nerf-Spiel sind zehn- bis 13-Jährige am Montag, 14. Oktober, 10.30 bis 12 Uhr, OBS kleine Sporthalle, eingeladen. Gekennzeichnete Nerf-Ausrüstung muss selbst mitgebracht werden.

Steine bemalen mit den Harpstones steht am Dienstag, 15. Oktober, für Kinder ab sieben Jahren von 15 bis 17 Uhr in der Delmeschule auf dem Programm. Am selben Tag können Kinder ab vier Jahren im Pfarrhaus I, 1. Kirchstraße 2, am „Herbstbasteln“ teilnehmen.

Die Ferienfahrt in den Tier- und Freizeitpark Thüle für Kinder ab acht Jahren steht am Mittwoch, 16. Oktober, von 9 bis 15 Uhr an. „Feuerspucken wie ein Drache“ heißt es am Donnerstag, 17. Oktober, von 19.30 bis 20.15 Uhr in der Delmeschule. Teilnehmen können Kinder ab zehn Jahren.

Am Freitag, 18. Oktober, gibt es Bowling ab acht und Lasertag ab zehn Jahren von 15.30 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz, mit Teilnahmemöglichkeit an einer Benefizveranstaltung, heißt es.

Anmeldungen bis zum 1. Oktober bei der Jugendpflege Harpstedt, montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, Telefon 0 42 44/25 13 oder per Mail: jugendpflege@harpstedt.de.