Harpstedt „Upcycling-Wochen“ – unter diesem Titel können von Dienstag, 28. August, bis Donnerstag, 6. September, im Freiraum im Haus Freistr. 1 in Harpstedt aus alten Jeans-Hosen Taschen entstehen oder Kleinmöbel verschönert werden. Mittendrin in den Terminen: eine Lesung von Imke Müller-Hellmann. Die Autorin spricht am Donnerstag, 30. August, um 19.30 Uhr im Freiraum über „Leute machen Kleider“.

„Wir wollen das Bewusstsein schärfen für die Bedingungen, unter denen die meisten Kleidungsstücke, die wir hier kaufen können, hergestellt werden“, erklärte Ruth Große-Wilde vom Harpstedter Klimaschutzprojekt Freiraum, das die Upcycling-Wochen samt Lesung organisiert. Ziel sei auch, „Menschen dafür zu begeistern, genauer hinzuschauen: Brauche ich wirklich dieses neue Kleidungstück? Oder kann ich auch anders für Abwechslungen in meinem Kleiderschrank sorgen?“

Die Autorin Müller-Hellmann habe sich unerschrocken auf den unbequemen Weg gemacht zu Menschen, die unsere Kleider herstellen. Sie reiste nach Bangladesch, Vietnam, Portugal, Thüringen, China. Dabei, so Ruth Große-Wilde, traf sie auf eine weltweit vernetzte Industrie, „in der, zumal in den Ländern des globalen Südens, häufig soziale und ökologische Missstände herrschen“. Die Bremerin habe Situationen erlebt, die nahe gehen. Sie habe dokumentiert, was ihr widerfuhr und aufgeschrieben, was Menschen ihr aus ihrem Leben erzählten.

Der Eintritt zu der Lesung im Freiraum ist frei.

„Upcycler“ greifen zu Nadel und Kreidefarben Die Upcycling-Wochen im Freiraum umfassen Angebote zum Aufwerten von Kleidung und von Möbeln. Mit Nadel & Faden kann zu folgenden Terminen gearbeitet werden: Dienstag, 28. August, 9.30 bis 12 Uhr; Mittwoch, 29. August, 9.30 bis 12 Uhr; Donnerstag, 30. August, 15 bis 18 Uhr; Dienstag, 4. September, 17 bis 21 Uhr; Mittwoch, 5. September, 9.30 bis 12 Uhr; Donnerstag, 6. September, 12 bis 21 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Treffen dienen auch dem Austausch. „Altmöbel aufmöbeln“ heißt es am Freitag, 31. August, 15 bis 19 Uhr, sowie Sonnabend, 1. September, 11 bis 18 Uhr. Bei dem Vintage-Workshop können mitgebrachte Kleinmöbel mit Kreidefarben und Wachs unter fachlicher Anleitung von Melissa Chelmis und Nina Fronzek kostenfrei verschönert werden. Am Sonnabend gibt es kleine Fingerfood-Köstlichkeiten, die von der Himmelsthür gespendet werden. Hier wird eine Anmeldung erbeten unter Telefon 04244/91 92 99 (Christina Lambertz) oder per E-Mail an moin@freiraum-harpstedt.de.