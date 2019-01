Harpstedt Bei Maren Jehlicka dürfte an diesem Donnerstag wieder ziemlich oft das Telefon klingeln. Den Grund dafür stellte sie am Mittwochnachmittag gemeinsam mit drei Männern und zwei Frauen in Zimmer 11 des Amtshofes vor: Der neue, hellgrüne Flyer des Harpstedter Gästeführerteams liegt druckfrisch vor – und bei Maren Jehlicka sind ab sofort unter Telefon 04244/8233 die Anmeldungen möglich.

Zuerst die Zahlen: 13 Radtouren, Wanderungen oder Besichtigungen bieten die Gästeführer Heinfried Sander, Uli Sasse, Angela Willms, Martina Möhlmann, Heinrich Sudmann und Anke Rüdebusch vom 17. März bis 13. Oktober an. Die Teilnahme kostet in der Regel 4 Euro pro Person und ist an eine Anmeldung gekoppelt (Ausnahme: „Tag der Gästeführer“ am 28. April und „Ein Abend im Herbst“ am 27. September). Parallel bietet das Team individuelle Gästeführungen an, um in Geschichte einzutauchen oder Sehenswertes vorzustellen.

Ein Ziel ist auch diesmal gesetzt: die Luftmunitionsanstalt Dünsen, kurz Muna. Viermal bittet Uli Sasse auf den Fahrradsattel, um das Relikt aus vergangenen Zeiten zu erkunden (Sonntag, 17. März, 28. April, 25. August, 15. September). „Da holt sich die Natur alles zurück“, beschreibt Sasse die Szenerie. Manch ein Bunker ist zwischen Bäumen und Büschen kaum mehr zu erkennen. Die Muna, ab 1934 vom NS-Regime gebaut, rund 150 Hektar groß, bestückt mit 140 Bunkern, wurde 1947 zur Heimat für Flüchtlinge – „534 Personen“, weiß Sasse. Später kamen die Bundeswehr und die US-Army, auch Atomwaffen wurden hier gelagert.

Neu im Programm der Gästeführer ist ein Spaziergang über den Harpstedter Friedhof mit Martina Möhlmann und Friedhofswärter Reinhold Jürgen (13. Oktober). „Ein Perspektivwechsel“ hat die Gästeführerin das Angebot überschrieben.

Neue Ziele verspricht auch das Angebot „In Nachbars Garten“ (16. Juni), seit Jahren ein Renner im Programm. Das Prozedere: Drei Gruppen à etwa 25 Personen starten zeitversetzt mit Fahrrädern beim Amtshof und steuern fünf Privatgärten an. Welche, bleibt bis zur Gartenpforte ein Geheimnis. Etwa 25 Kilometer werden zurückgelegt.

Weitere Angebote in diesem Jahr: eine Betriebsbesichtigung der Getreidemühle Harries (3. Mai), eine Radtour durch die „Landschaft zwischen Delme und Hunte“ (19. Mai), eine Radtour „Historische Höfe“ (2. Juni), eine Radtour nach Twistringen (14. Juli) und eine Radtour zu Sehenswürdigkeiten in Groß Ippener (8. September).

Der Flyer wird in diesen Tagen an den Tankstellen, im Weinladen, in Uwe’s Café, in der Stecho-Scheune, bei Inkoop, Schreibwaren Beuke und im Amtshof in Harpstedt ausgelegt. Im Internet steht das Programm unter www.harpstedt.de.