Harpstedt Mit dem Zug durch die winterliche Wildeshauser Geest geht es am Sonntag, 18. Februar, zum vorerst letzten Mal mit der Museumsbahn „Jan Harpstedt“. „Leider wird es wohl auch diesmal ein schneefreies Vergnügen werden,“ bedauert Joachim Kothe, Pressesprecher vom Verein Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde.

Der Dieselzug mit dem historischen Triebwagen T121 aus dem Jahre 1940 wird am kommenden Sonntag zum Zuge kommen. Um 9.40 Uhr startet der erste Zug von Harpstedt in Richtung Delmenhorst, ein weiterer folgt um 14 Uhr. Angehalten wird unterwegs an den Stationen in Dünsen, Groß Ippener Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Hasporter Damm. Aus Delmenhorst zurück geht es um 11 Uhr und 15.15 Uhr.

Die Eisenbahnfreunde regen eine kombinierte Rad- und Zugreise mit der „Jan Harpstedt“ an, denn Fahrräder werden in allen Zügen mitgenommen. „Ein Pack- und ein Güterwagen fahren in jedem Zug mit um die Fahrräder abseits der Personenabteile zu befördern“, erläutert Kothe. So könne man beispielsweise die gesamten 22 Kilometer bis nach Delmenhorst mit dem Fahrrad zurücklegen und entspannt mit dem Zug zurückfahren.

Während der Fahrt mit der historischen „Jan Harpstedt“ ließe sich fernab der üblichen Verkehrswege die Umgebung der idyllischen Landschaft schön betrachten, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Darüber hinaus können die Fahrgäste Haltepunkte wie zum Beispiel Kirchseelte und Heiligenrode erkunden oder aber auch Ausflugsziele abseits der Strecke erreichen, beispielsweise das Nordwolle Museum in Delmenhorst oder das lebendige Städtchen Wildeshausen.

Noch eine Besonderheit: Neben den Fahrrädern befördert der Zug auch noch die Briefpost der Passagiere. „Die in den kombinierten Pack- und Postwagen von 1903 eingeworfene Postkarten und Briefe bekommen am Abend einen Sonder-Bahnpoststempel, bevor sie an die Deutsche Post übergeben werden“, berichtet Kothe.

Die nächsten Gelegenheiten, mit der Historschen Kleinbahn „Jan Harpstedt“ unterwegs zu sein, bieten sich wieder im Mai, dafür gleich an drei Tagen, und zwar am 1., 10. und 20. Mai.

Passend zur laufenden Kohlsaison gibt es zusätzlich im Gasthaus Rogge in Dünsen die Möglichkeit, ab 11.30 Uhr an einem „Familien-Kohlessen“ teilzunehmen. Der Zug von Delmenhorst erreicht Dünsen um 11.46 Uhr und fährt von dort um 14.06 Uhr wieder zurück. Alle Informationen zum Kohlessen gibt’s auf www.echtrogge.de oder unter Telefon 042 44/810 00.

Den Fahrplan der Bahn, eine Möglichkeit zur Online-Buchung und weitere Informationen gibt es unter www.jan-harpstedt.de oder unter Telefon 04244 2380. Größere Reisegruppen sollten sich hier anmelden.