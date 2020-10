Jugendchor Feelings: Endlich wieder gemeinsam singen

Harpstedt Seit 2011 besteht der Jugendchor Feelings in Harpstedt. Über die Jahre wurde viel geprobt und es gab viele Aufführungen in der Christuskirche. Aufgeführt wurden vor großem Publikum „Die zehn Gebote“, „Musicalzauber“ und „Amazing Grace“. Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Heute haben wir nach dem Lockdown im März zum ersten Mal wieder die Gelegenheit zu proben. Das tut schon gut“, sagte Daniela Predescu. Damit versteht sich auch, dass größere Vorhaben nicht möglich waren und nicht sind. „Jetzt ist es wirklich erst einmal wichtig, wieder zusammenzukommen und zu singen“, hieß es aus der Gruppe der Sängerinnen und Sänger im Alter von 17 bis 25 Jahren am Freitagabend in der Christuskirche.

Alle zwei Jahre werden die größeren Projekte einstudiert. Dieses Jahr wäre wieder ein Chor-Projekt an der Reihe gewesen, doch davon redet wegen Corona niemand.

Daniela Predescu: „Wir können jetzt zwar wieder Proben, aber wie oft, ist noch die Frage. In den Gemeindehäusern dürfen wir nicht singen und hier in der Christuskirche gibt es wegen unserer festen Probenzeiten, an denen die Chormitglieder können, nicht immer freie Kapazitäten.“ Immerhin dreimal sind jetzt die Chorproben gesichert. „Was danach kommt und möglich ist, müssen wir abwarten und organisieren“, hieß es von den Sängerinnen und Sängern.

Die ließen sich aber am Freitagabend dadurch nicht die Freude über den Probenabend verderben. Begleitet von Daniela Predescu sangen sie aus Leibeskräften. Auch ein Stück Befreiung nach so langer Chorpause und ein besonderes Feeling für den gleichnamigen Jugendchor.