Kirche: Per Livestream in die Ostergottesdienste

Harpstedt Die ev.-lutherische Kirchengemeinde Harpstedt lädt am Ostersonntag zu zwei besonderen Gottesdiensten per Livestream ein. Die Osternacht beginnt um 5.30 Uhr draußen vor der Kirche. An einem kleinen Osterfeuer wird die Osterkerze entzündet und in die dunkle Kirche getragen. Unter dem Ruf „Christus, Licht der Welt“ wird sich in der Kirche das österliche Licht allmählich ausbreiten. Das Oster-Evangelium liest Emma Pössel. An der Orgel interpretiert Kreiskantor Ralf Wosch das Evangelium mit dem „Tongemälde zur Auferstehung Jesu“ von Justin Heinrich Knecht.

In der Predigt, die Pastor Gunnar Bösemann und Pastorin Elisabeth Saathoff im Dialog halten werden, steht das Osterbild des Isenheimer Altars von Mathias Grünewald im Mittelpunkt. Wer für diesen Gottesdienst nicht direkt um 5.30 Uhr aufstehen mag, kann ihn auch jederzeit später online ansehen.

Ebenso ist ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst für Kinder und Erwachsene mit Pastor Timo Rucks zu sehen. Darin geht es um Adam und Eva. Begleitet wird Rucks von Holly Ilch­mann (Klavier, Gesang), Jannis Hannekum (Percussion, Schlagzeug) und Matti Ertel (Gesang). Nicht zu vergessen ist das Ostereiersuchen. Für die Kinder soll das natürlich auch im Livestream nicht ausfallen. Gefundene Ostereier werden direkt nach dem Gottesdienst „ausgeliefert“. Um 12 Uhr werden die Glocken der beiden Harpstedter Kirchen läuten.

Am Ostermontag gibt es einen musikalisch festlich geschmückten Livestream-Gottesdienst um 10 Uhr in der Christuskirche Harpstedt. Mitwirkende sind Elisabeth Geppert aus Weyhe an der Orgel, Thomas Gerlach aus Brinkum spielt auf der Trompete, Pastor Gunnar Bösemann aus Harpstedt wirkt mit, und Ralf Wosch aus Bassum spielt ebenfalls an der Orgel.

Zu sehen sind die Gottesdienste unter www.bit.ly/gottesdienst-harpstedt