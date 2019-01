Harpstedt „Was wünschen Sie sich von Kirche und was bedeutet das für unsere Räume?“ Das fragt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Harpstedt ihre Gemeindeglieder. Vom 1. bis 28. Februar bittet sie bei einer Online-Umfrage um Antworten, die dann in die weitere Planung einfließen sollen.

Worum es geht, erklärte Pastorin Hanna Rucks: „So wie die Kirchengemeinde vor Jahren daran ging, die Kirche zu renovieren, so ist es jetzt unsere Aufgabe, über die Entwicklung der Pfarr-/Gemeindehäuser nachzudenken.“

Seit langem gebe es ein Akustikproblem zwischen Saal und Pfarrwohnung im Alten Pfarrhaus, II. Kirchstraße. Das Problem sei bautechnisch nicht zu lösen, weshalb der Saal nur noch sehr eingeschränkt genutzt wird.

„Unsere Kirchengemeinde ist beauftragt, ein Gesamtgebäudekonzept zu entwickeln“, sagte Rucks weiter. Das sei ein längerer Prozess. Der Kirchenvorstand habe bereits viel zum Thema Umbau gearbeitet. Erste Zeichnungen wurden erstellt, Anträge gestellt. „Langsam wird es konkreter.“

Als Teil des Prozesses solle nun nach den Bedürfnissen aller Gemeindemitglieder gefragt werden. In einem nächsten Schritt soll danach in enger Zusammenarbeit mit den Gruppenleitern der konkrete Bedarf an Raumgrößen und Ausstattung abgeleitet und erarbeitet werden. Die Ergebnisse werden dem Architekten vorgelegt, damit er anhand dieser Grundlage planen und entwerfen kann.

Zum Ablauf: Die Umfrage ist nur online zugänglich unter www.kircheharp-stedt.de/umfrage. „Es dauert bestimmt einige Zeit, sich über alle Aussagen Gedanken zu machen. Doch es ist wichtig, dass die Mitglieder Teil der konzeptionellen Überlegungen werden“, so Rucks. Die Umfrage wird vom 1. bis 28. Februar online sein. Wer kein Smartphone, keinen Computer und kein Internet zur Verfügung hat, wird gebeten, sich Hilfe bei Nachbarn, Freunden und Verwandten zu holen. Die Umfrage kann auch mehrfach ausgefüllt werden, also auch für andere Personen – „sei es am Telefon, gemeinsam auf dem Sofa oder vor dem PC“.