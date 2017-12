Harpstedt Kerstin Diers erinnert sich noch recht genau an diese Situation. „Vor vier, fünf Jahren“ war’s, als Mareile Diekmann sie das erste Mal fragte, ob sie nicht auch ehrenamtliche Kirchenführerin in Harpstedt werden wolle. Kerstin Diers wollte nicht. Genauer: Noch nicht. „Das mach’ ich, wenn ich mal in Rente gehe“, sagte sie damals. Aber das ist Geschichte. Heute steht sie in den Startlöchern als ausgebildete Kirchenführerin – viele Jahre vor ihrem Rentenbeginn.

Hauptstraße endet vor Kirchentür Nach einer Feuersbrunst in Harpstedt im Jahr 1739 wurde die Christuskirche von 1742 bis 1753 nach Plänen von Ernst Braun gebaut, 1753 eingeweiht. Sie entstand inmitten schachbrettartig angelegter Straßen. Die Freistraße, damals die Hauptstraße, führte direkt auf den Eingang zu. Nicht verwirklicht wurden Pläne für eine zweite Empore und über 2000 Plätze. Heute hat die Christuskirche 600 Plätze. Der Turm reichte zunächst nur bis zur Traufe – zum einen aus Geldmangel, zum anderen, weil es Streitigkeiten über die Form gab. Auch eine Zwiebelkuppel im Stil des Barock stand zur Diskussion. Erst 1880 wurde auch der Turm fertiggestellt. Heute ist der Turm 46 Meter hoch. Die heutige (siebte) Orgel ist vergleichsweise neu: Sie wurde 1974 von der Firma Führer gebaut.

Dass sie sich vor eineinhalb Jahren für eine Ausbildung über das Haus kirchlicher Dienste der Hannoverschen Landeskirche entschied, kam natürlich nicht von ungefähr. Zum einen „nehme ich selbst gern an Kirchenführungen teil“ und sei am Thema sehr interessiert, sagt die Sozialpädagogin. Zum anderen war sie mittlerweile Kirchenöffnerin in Harpstedt. Dabei zeigt sie auf Wunsch Gästen das Gotteshaus – und ist gelegentlich auch mit Fragen konfrontiert.

Mehr als ein Jahr lang dauerte schließlich die Ausbildung – „120 Stunden, auf acht Wochenenden verteilt“. Zum Abschluss schrieb sie eine etwa zehnseitige Arbeit über die Christuskirche – und stellte sich einer Prüfungsführung mit zwei Prüfern und knapp zehn Interessierten, danach einem eineinhalbstündigen Prüfungsgespräch. „Ich hab’ da ein ganz gutes Feedback bekommen“, erinnert sie sich.

„Lichtblicke in der Christuskirche“ hatte die 48-Jährige die zehnseitige Arbeit überschrieben. Harpstedts Gotteshaus, so schwärmt sie, sei „eine Kirche, in der man aufatmen kann“, mit einer faszinierenden Helligkeit und Weite des Kirchenraums. „Da passt der Spruch an der Kirchentür: ,Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt’“.

Etliche Symbole des Lichts und der Auferstehung seien in der kreuzförmigen Saalkirche mit ihren 23 großen Fenstern zu entdecken. Ein Beispiel? Kerstin Diers zeigte auf „Das Auge Gottes“ auf die Spitze des Altars. Das sei schon bei den Ägyptern ein Lichtsymbol gewesen. Oder die weißen Arkanthus-Blätter, dargestellt an den Seiten des Altars. „Die stehen für die Auferstehung und das ewige Leben.“

Nach zwei Führungen für die Gemeinde bietet Kerstin Diers jetzt auch Kirchenführungen für andere Interessenten an (Kontakt über das Kirchenbüro, Telefon 04244/452). Darüber hinaus ist ihr Angebot im Programm der regioVHS zu finden. Der Termin: Sonntag, 15. April, 15 Uhr (Anmeldungen: 04222/444 44).