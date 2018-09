Harpstedt /Klein Ippener Allen Meldungen von schrumpfenden Kirchengemeinden, allen Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, allen Ängsten vor gefährlichen Umwälzungen zum Trotz: „Zur Zukunft der Kirche kann man sagen: Das Beste kommt noch“, versprühte Pastor Gunnar Schulz-Achelis am Dienstagabend Optimismus. Allerdings: „Wir werden uns mehr auf die Gemeinde verlassen müssen, klarer sagen müssen, was uns wichtig ist, mehr Gottvertrauen haben dürfen.“ Aber die Kirche werde bleiben – wenn auch in anderer Gestalt.

Stiftungsmahl beschert 1333 Euro „Reinerlös“ Der Kapitalstock der Kirchenstiftung wurde durch das Mahl erhöht: Gunda und Dieter Winkler, Betreiber von Hackfelds Dorfkrug, spendeten ein Drittel der Einnahmen (700 Euro) und stockten diesen Betrag auf 1000 Euro auf. Inklusive einer Bonifizierung der Landeskirche Hannover komme ein Betrag von 1333 Euro zusammen, sagte Dieter Claußen, Vorsitzender des Stiftungskuratoriums. Die aktuelle Höhe des Kapitalstocks: 405.133 Euro. Mit den Zinsen werden Projekte der ev.-luth. Kirchengemeinde unterstützt. Das erste Stiftungsmahl hatte 2009 stattgefunden, auch damals schon in Hackfelds Dorfkrug. Erster Gastredner war Henning Scherf, ehemaliger Bremer Bürgermeister. Das 9. Mahl sei die letzte Veranstaltung in der Gaststätte gewesen, sagte Claußen.

Schulz-Achelis war der Gastredner beim 9. Stiftungsmahl der Kirchenstiftung Harpstedt in Hackfelds Dorfkrug in Klein Ippener. „Zukunft von Kirche“ lautete sein Thema. 70 Zuhörer verfolgten die Gedanken des Referenten, der den meisten im Saal kein Fremder war: Schulz-Achelis war 14 Jahre lang als Pastor in Harpstedt tätig und in dieser Zeit auch Ideengeber für die im Herbst 2007 erfolgte Gründung der Kirchenstiftung. Er habe sich geehrt gefühlt durch die Einladung, sagte der Geistliche, der heute im „Haus kirchlicher Dienste“ in Hannover arbeitet.

Seinen Gedanken schickte der Referent eine Analyse aktueller gesellschaftlicher Veränderungen voraus. Da sei zum einen die Digitalisierung, „eine Revolution“: Sie trenne Menschen „in die, die mit wollen und denen das selbstverständlich ist“ von denen, „die bei vielem nicht mehr mitkommen“. Nach den Facebook-Skandalen dämmere es immer mehr Menschen, „dass sie buchstäblich verraten und verkauft sind: Ihre Daten, ihr Profil sind das Gold der Zukunft“. Und es werde deutlich: „Ein halbes Dutzend internationale Konzerne bestimmt die Kommunikation der Menschheit, und sie haben dabei letztlich ,nur’ kommerzielle Interessen.“

Hier sei Kirche in Zukunft gefordert, ist Schulz-Achelis überzeugt. „Wir müssen uns viel mehr damit befassen, auch Kompetenz erlangen. Weil: Wer – wenn nicht wir – kann etwas Substanzielles zur Medienethik beitragen.“

Eine zweite gesellschaftliche Veränderung: der Institutionenverlust. Gewerkschaften, Parteien und Kirchen schrumpfen. „In meinen 14 Jahren in Harpstedt verlor die Gemeinde über 10 Prozent ihrer Mitglieder“, von 2000 bis heute 17 Prozent. Ursächlich seien vor allem demografische Entwicklungen, weniger die Austritte.

Das wirke sich auf die Finanzen der Kirche aus. Eine Folge: Die Zahl der Pastoren in der Hannoverschen Landeskirche werde sinken, von derzeit 1800 auf etwa 1200 in zehn bis zwölf Jahren.

Eine dritte gesellschaftliche Veränderung: die Verödung von bestimmten Gegenden im ländlichen Raum.

In der so geschilderten Situation sieht Schulz-Achelis neue Herausforderungen, aber eben auch Chancen. Viele Entwicklungen „spielen geradezu der ev. Kirche in die Hände“. Mehrere Themen sprach er an und stellte viele Ideen vor. Drei Beispiele:

Ehrenamt. „Das Ehrenamt muss der Normalfall kirchlicher Arbeit werden, von wenigen Tätigkeiten abgesehen.“ Das solle nicht nur „aus einem Mangel an Personal und Geld heraus geschehen, sondern weil Ehrenamtliche in der Regel besonders glaubwürdige Botschafter der Kirche, ja die Botschaft selbst sind“.

Kirche als Netz. Für Kirche vor Ort seien oft flexible, schnelle Lösungen wichtig. „Darum sind eigene lokale Standbeine, wie Stiftung, Förderverein, ein gutes Ehrenamtlichenmanagement, gute Gebäude und Räume als Rahmenbedingung künftig sehr wichtig.“

Gottesdienst mit Beteiligung. „Gottesdienste mit Ehrenamtlichen gemeinsam vorzubereiten und zu feiern, das bringt gleich eine andere Atmosphäre und knüpft im Übrigen an die Anfänge des Christentums an.“ „Toll“ nannte Schulz-Achelis hier ein Beispiel aus Harpstedt: den Baustellengottesdienst.

An die Gedanken schloss sich eine Diskussion an – die allerdings angesichts der späten Stunde recht kurz geriet.

Video

Karsten Kolloge https://www.nwzonline.de/autor/karsten-kolloge Harpstedt

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2706 Lesen Sie mehr von mir

Ein Video vom Stiftungsmahl: www.nwzonline.de/videos/oldenburg-land