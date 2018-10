Harpstedt Der Name gibt Rätsel auf. „CoJack“ – war das nicht dieser ewig lolli-lutschende Polizist aus New York, dessen Einsatz in Manhatten vor Urzeiten das Fernsehpublikum an die Mattscheibe zog? Mit dieser Assoziation liege man schon ziemlich richtig, sagt Udo Rösner. Denn der Name von Theo Kojak alias Telly Savalas stand Pate, als Rösners Bremer Blues-Band vor zwölf Jahren nach einem Namen suchte. Warum Kojak? „Bassist Michael Rest und ich haben beide dessen Frisur“, erklärt der Sänger und Blues-Harp-Spieler Rösner – und streicht sich über die nackte Kopfhaut. Am Sonnabend, 20. Oktober, 21 Uhr, kommt CoJack-Blues ins Harpstedter Liberty’s.

Im Oktober 2005 war es, als im Bremer Goliath Haus die Geburtsstunde der Band schlug. Michael Rest, Bass, und Peter Sauer, Hammond-Orgel und Piano, suchten damals einen Sänger für eine letztlich fünfköpfige Neugründung. Für Rösner, darauf angesprochen, war sofort klar: „Wenn Rest da mitspielt, komme ich.“ Denn den kannte er. Mehr noch. Rösner war Michael-Rest-Fan.

Dass der anfangs gewählte Band-Name CoJack noch verändert wurde, hatte seinen Grund. Die Website für CoJack war schon vergeben, „an einen Haflinger-Hengst“, wie Rösner schmunzelnd erklärt. Also entstand „CoJack Blues“.

Was folgte, waren unzählige Proben, nach Rösners Schätzung „vielleicht 80, 90“ Auftritte, oft in Clubs, auch bei Open-Air-Festivals und vor Tausenden Zuhörern. Mit der Zeit veränderte sich die Besetzung ein wenig. 2009 kam als Schlagzeuger Uwe Sakautzky hinzu, 2012 Gitarrist Wolfram Geißler, der zuvor schon bei Wolfsmond und der Kultband Caliber 38 virtuos in die Saiten gegriffen hatte.

„Wir spielen keine ausgelutschten Stücke, die jeder spielt“, beschreibt Udo Rösner den Stil der Bremer. Großenteils handele es sich um Eigenkompositionen. Wenn gecovert wird, dann werden die Stücke selbst arrangiert. Inzwischen habe sich CoJack in Richtung Soul entwickelt.

Beim Auftritt im Liberty’s, Lange Straße 15 in Harpstedt, wird neben Peter Sauer, Udo Rösner, Wolfram Geißler und Uwe Sakautzky auch Bassist Claudio Betjemann (statt Michael Rest) mitwirken. Rösner kündigt „Blues, Soul und Funkmäßiges für Kenner“ an.

Der Eintritt ist frei.