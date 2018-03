Harpstedt Ausgedehnte Konzertreisen hat sich Tony Carey in diesem Jahr vorgenommen. In Norwegen will er auftreten, in Schweden, Russland, Spanien, Italien, Südamerika – und in Harpstedt. Am Sonntag, 25. März, 17 Uhr, gastiert der Musiker, den viele auch durch seine Auftritte mit Peter Maffay sowie seine Produktionen für andere Stars kennen, in der Christuskirche.

Was erwartet die Konzertbesucher? „Quasi Lagerfeuer-Atmosphäre“, schreibt Tony Carey dazu. Er spielt Klavier, Gitarre, singt – und spickt sein Programm mit vielen kurzweiligen Geschichten. Lieder von 1980 bis heute stehen auf dem Programm. „Sein bekanntes Stück ,Room with a View’ war seinerzeit 18 Wochen lang auf Platz 3 in den Charts“, meldet Pastorin Hanna Rucks von der ev.-lutherischen Kirchengemeinde Harpstedt. Allerdings habe Carey beileibe nicht nur „Klassiker“ zu bieten. „Seine neuste CD ,Lucky Us’ soll im Spätsommer fertig werden.“

Careys Karriere begann Mitte der 70er Jahre. Als Keyboarder spielte er in Ritchie Blackmores Rainbow, später produzierte er auch Soloalben. Hierzulande wurde Carey vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Peter Maffay („Tabaluga und das leuchtende Schweigen“, „Lange Schatten“) bekannt. Als Produzent war er unter anderem tätig für Jennifer Rush, Joe Cocker, John Mayall oder David Knopfler.

Einlass zu dem Konzert ist ab 16.30 Uhr. Karten sind erhältlich bei Schreibwaren Beuke (Harpstedt), im Kirchenbüro der Christuskirche, I. Kirchstr. 2 in Harpstedt, in den Geschäftsstellen der Nordwest-Zeitung sowie unter www.nordwest-ticket.de. Das Ticket kostet 25€ Euro im Vorverkauf, 28€ Euro an der Abendkasse.