Acht Konzerte im ersten Halbjahr 2019

Das DRK-Neujahrskonzert eröffnet am Freitag, 11. Januar, um 19.30 Uhr den Reigen der Musikveranstaltungen in der Christuskirche. Dieter Holzapfel dirigiert das Kammerensemble der Würth Philharmoniker. Der Erlös geht an die NWZ-Weihnachtsaktion zugunsten notleidender Kinder im Oldenburger Land (Eintritt: 27 Euro im Vorverkauf/30 Euro an der Abendkasse).

Das Ignaz Netzer Quartett gastiert am Sonntag, 20. Januar, 17 Uhr, in Harpstedt. Der „weißeste Schwarze von ganz Deutschland“ und seine drei Begleiter spielen Blues (18/20 Euro).

„Bon appétit“ hat das Posaunenensemble der Musikhochschule Hannover sein Programm für Sonntag, 24. Februar, 17 Uhr, überschrieben. Die Musiker wollen Appetit auf handgemachte Musik machen (Eintritt frei).

Der „Gospel-Express“ macht am Sonntag, 10. März, 17 Uhr, in Harpstedt Halt. Das gleichnamige Kindermusical wird von den zwölf- bis 14-jährigen „Harmony’s“ unter Leitung von Daniela Predescu aufgeführt (Eintritt frei).

Die Bremer Orchestergemeinschaft spielt am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Christuskirche. Die 40 Musiker laden ein zu einer Klangreise durch Europa und die Welt – und in die Zeit der klassischen Musik (Eintritt frei).

Die Baustellen-Band hat am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr ein Heimspiel in der Kirche. Ihre Musik ist mal rockig, mal sanft – auch zum Mitsingen (Eintritt frei).

„ABBA hallo!“ hat das Solina Cello-Ensemble sein Programm betitelt. Es spielt am Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr, Musik zum Beispiel auch von Tina Turner oder Simon & Garfunkel (18/20 Euro).

„Musicalfeeling“ hat der Jugendchor Feelings seine „gefühlsgeladene Reise durch die Welt des Musicals“ genannt. Am Sonntag, 20. Juni, wird um 17 Uhr gestartet (Eintritt frei).