Krippenspiel zum Mitmachen

Harpstedt Zweieinhalb Monate vorm Fest laufen in der ev.-luth. Kirchengemeinde Harpstedt die Vorbereitungen für das Krippenspiel an. Wie in den Vorjahren, können alle Kinder von null bis zwölf Jahren mitmachen. „Wer gerne mal als Esel, Wirt, Engel oder Maria auf der Bühne stehen würde, ist bei diesem Krippenspiel goldrichtig“, wirbt Pastorin Hanna Rucks.

Auch kleine Kinder könnten in textlosen Rollen mitwirken, zum Beispiel als Schafe oder stille Engel. Die Proben beginnen nach den Herbstferien am Montag, 15. Oktober, um 16 Uhr im I. Pfarrhaus. Sie finden dort wöchentlich im Rahmen der Kindergruppe jeweils montags von 16 und 17.30 Uhr statt. Sechs Teamer werden das Spiel mit den Kindern einstudieren. Eine Aufführung gibt es am 24. Dezember um 15 Uhr in der Zufluchtskirche in Dünsen, eine zweite in der Adventszeit im Seniorenzentrum in Harpstedt. Wer Interesse hat, kann zur ersten Probe kommen oder sich bei Kirchenvorsteherin Tina Cohrsen, Telefon 04244/91 95 44, melden.