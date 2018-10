Harpstedt Der Verein Kunst und Kultur (KuK) Harpstedt bringt den Flecken und seine Umgebung wieder in Bewegung. Für Sonnabend, 3. November, 20.30 Uhr, bereitet er die achte Auflage von „KuK tanzt“ vor. Veranstaltungsort ist der Marktkieker, Lange Str. 20 in Harpstedt. Einlass ist nur für Personen ab 18 Jahren.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 15. Oktober. Dann kostet das Ticket 6 Euro. Verkaufsstellen sind in Harpstedt der Freiraum-Laden, Freistraße 1, und der kleine Weinladen, Freistraße 2a, ferner die Buchhandlung Bökers am Markt in Wildeshausen. An der Abendkasse kostet der Eintritt 8 Euro. KuK empfiehlt Tanzwütigen den Vorverkauf, an der Abendkasse sei die Menge der Karten begrenzt.

Für die Musik ist wie immer bei den KuK-Partys DJ Jörg Gebauer verantwortlich. Die Musik des Bremers wechselt zwischen Rock-Klassikern, Perlen der Soul- und Pop-Musik und Highlights der Charts. Gebauer ist auch in der Oldenburger Kulturetage, in der Music-Hall Worpswede und bei den Jungbrunnen-Partys im Bremer Bürgerhaus Weserterrassen im musikalischen Einsatz.