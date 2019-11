Harpstedt „Das kleine Geschenk mit langer Freude“ werden die regelmäßigen Besucherinnen und Besucher der jährlich stattfinden Harpstedter Kunst- und Hobbyausstellung auf dem Koems-Saal ab nächstem Jahr sicherlich vermissen. Letztmalig stellte Berthold Lühr aus Landesbergen in der Nähe von Nienburg seine Weihnachtskerzen mit effektvoller und sparsamer LED-Beleuchtung aus und bot sie natürlich auch zum Verkauf an.

78 Jahre ist Berthold Lühr mittlerweile. „Ich will mir selber keinen Stress mehr machen. Im Frühjahr hatte ich noch gut gearbeitet. Im Sommer dann gedrömelt und im Herbst die Weihnachtskerzen mit Druck hergestellt. Das will ich nicht mehr“, sagt der Landesbergener. Es sei alles nur Hobby. Wenn es zur Pflicht werde, dann müsse man damit aufhören, erklärt der Rentner und früherer Einzelhandelskaufmann.

Auch alles bitten von Monika Schäfers half da nicht. Sie hatte sogar angeboten, den Wagen mit aus- und auch wieder einzuladen. „Mein Entschluss steht fest. Garten und Haus, Lebensgefährtin und deren Haus fordern mich genug.“

Seit vier Jahren bot Lühr seine Weihnachtskerzen in Harpstedt auf dem Koems an. Monika Schäfers hatte ihn bzw. sein Hobby in Delmenhorst entdeckt. Er folgte gerne der Einladung, wie übrigens auch diesmal wieder 40 Aussteller. Monika Schäfers ging von Stand zu Stand, sprach hier und da mit Ausstellern und Gästen und lud schon für 2020 zur nächsten Kunst- und Hobby-Ausstellung in Harpstedt ein.

Ein Abstecher konnte auch in die Exponaten-Scheunen auf dem Koems-Gelände unternommen werden. Während die Eltern oder auch Großeltern und Geschwister sich entlang der Stände schoben, konnten die Jüngsten an einem großen Basteltisch Schneemänner und Fröbelsterne anfertigen. Die Mitglieder des Kinderchor „Harpstedter Ohrwürmer“ sorgten mit Suppe und Kuchen für das leibliche Wohl.