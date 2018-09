Harpstedt Das konnte einem spanisch vorkommen am Donnerstagabend im Blumenladen von Babette Schumacher. Der Duft von Knoblauch lag in der Luft. Leckere Tapas wurden gereicht, gegrilltes Gemüse mit Oliven, Feigen-Creme, auch Wein und Käse von der iberischen Halbinsel. „Wenn schon, denn schon“, erklärte die Floristin“ – schließlich sollte an diesem Abend nach Andalusien ganz im Süden Spaniens mitgenommen werden. Denn: Rita Kubutat – Künstlername Rita Calero – hatte zu einer Lesung aus ihrem Buch „Toros, Träume, Kaktusfeigen“ eingeladen.

Dass die Autorin – quasi als Deko – einen spanischen Reitdress mitgebracht hatte, war kein Zufall. Die Liebe zu Pferden und zur Reiterei waren Mitte der 90er Jahre der Grund, warum sie nach Spanien auswanderte. 15 Jahre lebte sie dort, kam dann mit ihren beiden Töchtern zurück – und brachte die Aufzeichnungen mit, die die Grundlage für ihr 2015 erschienenes Buch bildeten.

Der Alltag auf dem Lande in Andalusien, fernab der Touristenorte, sei ganz anders als der in Deutschland, schilderte die 53-Jährige die Hintergründe. „Wer nicht erbt, hat ein schlechtes Leben.“ Materiell werde „auf Kante genäht“, der geldlose Austausch von Dienstleistungen sei verbreitet.

Ihr Buch sei „ein Abenteuerroman“, erklärte die Harpstedterin den knapp 20 Zuhörern vorweg. Spannende, entsetzliche und auch schöne Dinge habe sie in den 15 Jahren erlebt. Sie habe schon Sorge gehabt, „sie später selbst nicht mehr zu glauben.“

Vier Passagen las sie dann vor, mit ein paar Minuten Verspätung („in Spanien muss man sich verspäten“).

Im Nu waren die Zuhörer mittendrin im Alltag auf der Hacienda buena vista in der Provinz Cádiz, wo vier weitere Ausländer arbeiten. Ganz genau beschreibt sie Walter, der selbst die Freizeit auf der Hacienda verbringt, den fabelhaften Reiter Olli („der Liebling des Chefs“), Silvia („ein Kumpel-Typ“) und Christine („der Inbegriff der Zupack-Frau“). Und ungeschönt beschreibt sie auch, wie hart die Arbeit ist.

Das Buch führt schließlich zu weiteren Stationen, erzählt, wie Rita Calero Freunde findet, „Land, Menschen und Reitkultur von unten nach oben kennenlernt“.

• Das Buch „Toros, Träume, Kaktusfeigen – Wie ich versehentlich nach Andalusien auswanderte“ von Rita Calero ist in Wildeshausen bei Bökers am Markt erhältlich und kostet 12,90 Euro.