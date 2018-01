Harpstedt Zwei zusätzliche Termine stehen im Januar und Februar auf dem Fahrplan der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde. Der Verein startet am Sonntag, 28. Januar, seine erste Winterfahrten mit der historischen Kleinbahn „Jan Harpstedt“. „Wir wollen versuchsweise anbieten, in der kalten Jahreszeit außerhalb der Weihnachtsfahrten mit der Museumsbahn in der Wildeshauser Geest unterwegs zu sein“, erläutert Vorsitzender Andreas Wagner die Idee. Damit sei man der großen Nachfrage nachgekommen.

Am 28. Januar kommt der Dieselzug mit dem historischen Triebwagen T121 aus dem Jahre 1940 zum Zuge. Die erste Fahrt startet um 9.40 Uhr von Harpstedt in Richtung Delmenhorst. Ein weiterer Zug folgt um 14 Uhr. Auf der Strecke werden die Stationen Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Hasporter Damm angefahren. Von Delmenhorst zurück geht es um 11 und um 15.15 Uhr. Fahrräder können mitgenommen werden.

Eine weitere Gelegenheit bietet sich am 18. Februar. Dabei gibt es die Möglichkeit, im Gasthaus Rogge in Dünsen ab 11.30 Uhr an einem „Familien-Kohlessen“ teilzunehmen. Alle Informationen dazu gibt’s auf www.echtrogge.de oder unter Telefon 042 44/810 00. Gruppen sollten sich anmelden unter Telefon 042 44/238 0.

Fahrplan und Infos finde Sie unter www.jan-harpstedt.de