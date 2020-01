Harpstedt Bald singen und musizieren die Kinder auf einer Holzbühne: Die Musikschule Harpstedt weiht am Samstag, 18. Januar, ihre neue Bühne ein. Mit dieser werden auch die kleinsten Stars aus der letzten Publikumsreihe viel besser zu sehen sein. „Die Bühne ist vor allem freundlich für Eltern, die ihre Kinder aufnehmen wollen“, sagt Musiklehrerin Sonja Bode.

Das neue Möbelstück aus hellem Holz besteht aus drei Teilen, ist vier mal dreieinhalb Meter breit und lässt sich auch vollständig hochklappen. „Das Modell ist einzigartig“, sagt Bode. Angefertigt wurde es von Harald Kossow, einem Freund des Musikschulleiters Peter Rabe. So konnte die Bühne auch ganz nach den individuellen Wünschen der Musikschullehrer erstellt werden. Unter anderem kann man nun auch Bühnenteile übereinander platzieren, um mehrere Ebenen zu schaffen.

„Ein Klavier ist zu schwer für die Bühne, und auch bei Rockkonzerten bleibt sie hochgeklappt, weil wir da mehr Platz brauchen“, sagt Bode. Für alles andere aber, zum Beispiel Gitarrenkonzerte oder sämtliche Auftritte der Früherziehungsgruppen, seien die neuen Holzbretter bestens geeignet. • Am Samstag, 18. Januar, wird die neue Bühne der Musikschule, Am Hopfenweg 16 in Harpstedt, in zwei Konzerten eingeweiht. Die jüngsten Musiker (Alter drei bis sechs Jahre) starten um 14.30 Uhr mit ihrem Programm. Thema der Auftritte: „Wald und Tiere“. Instrumente, Tanz und Gesang werden die Kleinen auf die Bühne bringen.

Das zweite Konzert beginnt um 15.30 Uhr und wird von den Matrosen der „Käpt’n Cedo Notenreise“ (Alter fünf bis sieben Jahre) vorgeführt. Im Chor von 26 Kindern werden sie gemeinsam Lieder singen, die eine spannende Seemannsgeschichte mit Instrumentenkunde und elementarer Musiktheorie verknüpfen. Danach geht’s ran ans Keyboard, an dem die Kinder gemeinsam musizieren.