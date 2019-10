Harpstedt Aus der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen Loué und Harpstedt sind schon lange freundschaftliche Bande geworden. Unter diesem Vorzeichen feierten am Samstagabend auf dem Koemssaal in Harpstedt 290 Harpstedter aus dem Partnerschaftskomitee, aus dem Rat und dem öffentlichen Leben zusammen mit 135 Gästen aus der französischen Partnerstadt das 50-jährige Bestehen der Freundschaft mit einem Festakt.

Günther Kostka, Horst Bokelmann und Christian Engelmann, die das Programm des Jubiläumswochenendes ausgearbeitet hatten, drückten von Anfang an auf die Tube, um nach dem offiziellen Teil viel Zeit für die gemeinsame Party zu haben. Relativ kurz gehaltene Reden machten es möglich, schon nach weniger als 90 Minuten das Festessen aufzutischen. Dennoch fehlte es nicht an der gebührenden Würdigung des Anlasses.

Musik von Mozart

Zur Einleitung spielten die „Landstreicher“ Swantje Jerebic, Dhana Lange und Pawel Jankowski aus Mozarts „Londoner Skizzenbuch“. Danach übergab Horst Bokelmann das Wort an Loués Bürgermeister Dominique Croyeau. Steffen Akkermann übernahm die Übersetzung. „Ich war sehr glücklich, als ich am 50. Jahrestag unserer Partnerschaft die offizielle Einladung an das Rathaus von Loué in den Händen hielt“, drückte Croyeau eingangs seine Freude über das Treffen aus. „Heute sind wir hier gemeinsam versammelt und erinnern uns an diejenigen, die Vorläufer der Partnerschaft sind.“

Damit sprach Bürgermeister Croyeau die damaligen Bürgermeister Hermann Bokelmann (Harpstedt) und Jean Maisonneuve (Loué) an. „Sie unterzeichneten am 26. Juli 1969 die Charta und besiegelten damit unsere Freundschaft.“ Croyeau erinnerte an viele Besuche und den lebendigen Austausch, der sich auch auf Vereine und vor allem auf die Musik erstreckt. Unter allen, die er aufzählte, nannte er Musiker des „L‘orchestre de la vègre“ und den „Chor A travers chants“ sowie den Gemischten Chor Harpstedt und viele weitere Vereine, die sich regelmäßig treffen. Schließlich würden aber auch Loués gewählte Vertreter mit der Kantonsabgeordneten Catherine Paineau den Kreis der Delegation vervollständigen.

Die Gäste aus dem französischen Loué waren nicht mit leeren Händen gekommen. Croyeau reichte Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder einen Karton. Beim Auspacken förderte er eine Glasvitrine mit dem Modell einer Eisenskulptur von Anthony Fourni hervor. Fourni ist Schulleiter in Loué, aber auch begeisterter Maler und jetzt auch Bildhauer, denn er schuf nach Plänen der Verwaltung und von Jena Paul Menu, der die inhaltliche Idee hatte, eine ganz besondere Skulptur. „Das ist für mich eine Herausforderung gewesen“, betonte der Künstler.

Grußwort von Schäuble

Wer schon vor dem Beginn des Festaktes an der Bühne vorbeiging, sah die schwere Eisenskulptur auf dem Boden stehen. In Herzform sind der der Fluss „Vègre“ in Loué und auf der anderen Seite die Harpstedter „Delme“ als Symbole zu sehen. Figuren stellen zudem die verschiedenen Generationen dar. Zwei Vögel sitzen über der Szenerie. Jean Paul Menu möchte so das Aufeinanderzugehen bis zur heutigen festen Freundschaft darstellen. Anthony Fouri setzte die Idee um.

Dazu gab es noch eine Hinweistafel, die Wachholder in die Höhe halten konnte. Alles soll im Park beim Amtshof in Harpstedt einen gebührenden Ort finden, äußerte Croyeau bei der Übergabe.

Den sinnbildlichen Ausdruck der Skulptur ergänzte der Fleckenbürgermeister mit einem Zitat von Bürgermeister Maisonneuve, das dieser vor 51 Jahren benutzt hatte: „Viele Flüsse erzeugen einen Strom.“ „Die Begegnung unserer beiden Orte, möge zu einem großen Fluss werden.“

Zuvor hatte Wachholder an die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde erinnert. Auch hier hatte er ein Zitat bereit. Worte, die Hermann Bokelmann in der Begrüßungsansprache anlässlich des ersten offiziellen Besuchs einer Louéser Delegation sprach: „Die Vereinigung Europas marschiert. Ein Traum wird Wirklichkeit. Unsere Kinder werden das ernten, was wir säen. Darum lasst uns in Freundschaft säen.“

Wachholder sagte zu Bokelmann: „Wie Recht du hattest. Die Saat ist aufgegangen, und wir werden immer weiter säen.“ Daneben verlas Wachholder ein Grußwort von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der an die Aussöhnung zwischen den einstigen Erbfeinden erinnerte: „Ich sage: Danke, liebe Louésiens und liebe Harpstedter. Sie tragen dazu bei, dass die Idee eines gemeinsamen Europas Wirklichkeit wird.“

Weitere kurze Grußworte folgten, danach wurde aufgetischt und die Basis für den geselligen Teil des Festabends geschaffen.

Am Sonntagnachmittag führte ein zweistündiges Festkonzert Gäste und Gastgeber in der Christuskirche wieder zusammen. An diesem Montag treten die französischen Freunde ihre Heimreise an.