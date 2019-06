Harpstedt „Tro di wat, snack Platt!“, rief der Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode am Montagnachmittag in der Harpstedter Wasserburg auf. „Mok wi“, sagten sich fünf Harpstedter Grundschüler: Amelie Wessels, Zoe Deppe, Lea Jerebic, Jette Fajen und Malte Bahrs führten vier witzige Sketche auf – selbstverständlich „up Platt“.

Die fünf Grundschüler bilden die Fortgeschrittenen-Gruppe in der Plattdeutsch-AG von Heike Möhlenhoff an der Grundschule Harpstedt. Darüber hinaus gibt es in der AG eine Anfängergruppe mit 15 Kindern, ebenfalls betreut von der Pädagogischen Mitarbeiterin.

Ursprünglich hatte Heike Möhlenhoff den jungen Plattdeutschen vorgeschlagen, sich bei der Veranstaltung des Landfrauenvereins mit ihren Lesebeiträgen vom plattdeutschen Lesewettbewerb zu beteiligen. Doch die Kinder zogen die witzigen Sketche vor, die in der Schule und zu Hause spielen.

„Tro di wat, snack Platt!“ ist als Stammtisch organisiert. Nach der Premiere am 15. April war dies die zweite Veranstaltung. Ziel ist, die plattdeutsche Sprache in geselliger Runde zu pflegen und einen Beitrag zum Erhalt des wertvollen Kulturgutes zu leisten, so Mitorganisatorin Inge Harrach. Demnächst wolle man das Thema „Klima“ anpacken.