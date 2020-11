Premiere spricht Familien an: Erster ökumenischer Familiengottesdienst in Harpstedter Kirche

Harpstedt „Wie du mir, so ich dir?“ – Das ist das Thema des ersten ökumenischen Familiengottesdienstes am Sonntag, 8. November, in der Harpstedter Christuskirche. Er beginnt um 11 Uhr.

Wie reagiere ich, wenn mir einer blöd kommt? Wie kann ich mit Hässlichkeiten im Kindergarten, in der Schule oder bei der Arbeit besser umgehen? Der Gottesdienst nimmt damit das Thema der ökumenischen Friedensdekade auf, die die Kirchen vom 8. bis 18. November begehen. Aktionen und Predigten in diesen Tagen sollen Kirchenmitglieder in ihrem Engagement für Frieden stärken, erklärt Pastorin Hanna Rucks.

Julius und Friedrich begleiten durch diesen Gottesdienst. Julius ist ein frecher kleiner Puppenjunge und Friedrich ein „Schneckerich“. Der Gottesdienst ist so gestaltet, dass Kinder in den Bänken mit ihren Familien gut mitfeiern können. Wer aus Corona- oder anderen Gründen lieber von zu Hause aus mitfeiert, kann den Gottesdienst im Live­stream verfolgen (Youtube-Kanal „Kirche Harpstedt“). Familien zu Hause mögen ihr Handy während des Gottesdienstes bereithalten. Es wird eine Zeit geben, in der sie Grußbotschaften per Whatsapp in den Gottesdienst schicken können, kündigt Rucks eine Besonderheit an.

In der Kirche gilt – neu jetzt auch wieder während des Gottesdienstes – für Menschen über sechs Jahre Maskenpflicht. Der Gottesdienst wird organisiert und gestaltet vom ökumenischen „Runden Tisch Familien“. Diese Gruppe engagierter Ehrenamtlicher hat es sich zur Aufgabe gesetzt, die Familienarbeit in der katholischen und evangelischen Gemeinde in Harpstedt aufleben zu lassen.