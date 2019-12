Harpstedt 2020 wird es wieder musikalisch in der Harpstedter Christuskirche: Heinz-Jürgen Grashorn, Sprecher der Konzerte-AG der ev.-luth. Kirchengemeinde Harpstedt, und Pastorin Elisabeth Saathoff haben das Konzertprogramm für das erste Halbjahr vorgestellt.

• sonntag, 5. Januar

Zum Jahresanfang kommt die Niederländerin Qeaux Qeaux Joans (Klavier und Gesang) in die Harpstedter Christuskirche. Begleitet wird sie von Regina Mudrich (Violine und Lesung). Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro.

• Sonntag, 23. Februar

Das Bremer Jazzquintett „hanseSWINGproject“ thematisiert in seinem Auftritt das Leben des Künstlers George Gershwin unter dem Titel „Gershwin – and the living is easy“. Karten kosten 17 Euro, das Konzert beginnt um 17 Uhr.

• Samstag, 21. März

„Die Profisorischen“ spielen um 20 Uhr. Fabian Reinke von der a capella-Band sei an die Konzerte-AG herangetreten, „weil er gerne mal in der Kirche spielen wollte“, so Grashorn. Karten kosten 12 Euro im Vorverkauf.

• Sonntag, 26. April

Gabriele Bauko (Gesang), Johannes Gunthoff (Klavier, Akkordeon) und Linda Cortis (Cello) bieten mit dem Programm „Illusion d’amour“ Liebeslieder „für eine abgrundtiefe Stimme“. Konzertbeginn ist um 17 Uhr, Karten kosten 12 Euro.

• Sonntag, 17. Mai

Für den Auftritt von Minako Schneegass aus Stuhr hat sich die Konzerte-AG etwas Besonderes einfallen lassen. Wenn die Pianistin „unvergessliche Melodien aus Filmen von gestern und heute“ auf dem Klavier darbietet, sollen ihre Hände beim Spielen gefilmt und auf eine Leinwand projiziert werden. „So kann man das auch hinten sehen“, betont Grashorn. Klaus-Peter Schneegass wird das Konzert, das um 17 Uhr beginnt, moderieren. Der Eintritt kostet 15 Euro.

• Sonntag, 14. Juni

Das Jugendsinfonieorchester der Kreismusikschule Diepholz unter Leitung von Ulrich Semrau spielt ab 17 Uhr moderne und klassische Stücke. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

• Sonntag, 28. Juni

„Bon appétit“ heißt es ab 17 Uhr. Das Posaunenensemble der Musikschule Hannover macht „Appetit auf handgemachte Musik“. „Sie waren Anfang des Jahres schon mal hier und haben richtig gut gespielt“, erinnert sich Grashorn. Der Eintritt zum Konzert ist frei, eine Kollekte wird am Ausgang erbeten.

• Sonntag, 12. Juli

Ein Musical über die zehn Gebote spielt der Harpstedter Jugendgospelchor „Feelings“ um 17 Uhr. „Es ist eine hochdramatische Geschichte“, erklärt Pastorin Elisabeth Saathoff. Abermals bitten die Veranstalter um eine Kollekte am Ausgang.

• Kartenverkauf

Karten zu den Veranstaltungen gibt es von sofort an im Vorverkauf im Kirchenbüro, bei Schreibwaren Beuke, Große Eßmer Straße 2 in Harpstedt, unter www.nordwest-ticket.de und in der Geschäftsstelle der Nordwest-Zeitung, Westerstraße 25 in Wildeshausen. An der Tageskasse sind sie jeweils drei Euro teurer.