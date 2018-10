Harpstedt Die Regionalmesse „Harpstedt Aktiv“ am Sonnabend/Sonntag, 4./5. Mai 2019, wird – anders als die jüngste Schau im Jahr 2016 – keine Open-Air-Bühne mit lauten Darbietungen haben. Stattdessen setzt die Aktive Werbegemeinschaft Harpstedt als Veranstalterin auf die etwas leiseren Töne: An der Allensteiner Straße werde ein Festzelt mit 200 Sitzplätzen aufgestellt, in dem sich eine Cafeteria befindet und das Rahmenprogramm präsentiert wird. Das kündigte der Vorstand bei einem Info-Abend am Montag in der Wasserburg an. Knapp 40 Interessierte waren gekommen.

Die Regionalmesse wird wieder in den Hallen und auf dem Freigelände der Firma Müller Aluminium-Handel an der Alleinsteiner Straße 8 im Gewerbegebiet Amtsacker in Harpstedt stattfinden. Sie ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

„Eine sehr breite Palette an Unternehmen von A wie Autohaus bis Z wie Zimmerei präsentiert ihre Leistungen“, kündigte die Werbegemeinschaft an. Die ersten 15 Anmeldungen seien bereits eingegangen, sagte Vorsitzender Frank Müller. Bei der Schau 2016 hatte es etwa 80 Stände gegeben, mit einer ähnlicher Resonanz rechnet er auch 2019.

Auf dem Freigelände ist diesmal eine zusammenhängende Auto- und Motorradschau geplant. Man hoffe, hierfür entsprechende Aussteller zu gewinnen. Nicht weiterverfolgt wurde die Idee, den Maimarkt in die Messe zu integrieren.

Mit dem Verzicht auf die Open-Air-Bühne folgt der Vorstand einer Anregung von Ausstellern. Bei der vorangegangenen Messe hatte die Lautstärke beim Rahmenprogramm bei Verkaufsgesprächen gestört.

Durch das Umschwenken auf ein Festzelt bietet sich am Abend des 4. Mai die Möglichkeit, parallel zur Messe ein besonderes Event zu veranstalten. Hierfür habe man Prominenz im Auge, sagte Pressesprecher Christoph Kastens.

„Verhandlungen laufen“, allerdings sei das Programm noch nicht festgezurrt.