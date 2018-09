Rita Calero liest im Blumenladen

Harpstedt An die Südküste Spaniens will Rita Calero mitnehmen, wenn sie am Donnerstag, 27. September, um 18 Uhr im Blumenladen von Babette Schumacher in Harpstedt, Amtsfreiheit 3, aus ihrem Buch liest. „Toros, Träume, Kaktusfeigen“ heißt es und erzählt von ihren 15 Jahren in Andalusien. Dort, so sagt die Harpstedterin, habe sie „Land, Menschen und Reitkultur von unten nach oben“ kennengelernt. Nach einem missglückten Praktikum habe sie auf einer Westernranch Arbeit und Freunde gefunden.

Ein besonderes Anliegen ist es Calero, den Zuhörern das ursprüngliche Andalusien fern der Touristenorte nahezubringen. Bei der Lesung haben Gäste auch die Möglichkeit zum Fragenstellen und Plaudern. Dazu wird es spanische Tapas und spanischen Wein geben.