Harpstedt Einige Veranstaltungen finden an diesem Wochenende in der Samtgemeinde Harpstedt statt: Sportlich wird es beim Feuerwehrhaus in Prinzhöfte, musikalisch in der Christuskirche in Harpstedt und gefeiert wird unter anderem in Beckeln und Dünsen.

• Samstag

Die Freiwillige Feuerwehr Prinzhöfte lädt wieder zum XXL-Fußballkickerturnier ein. Das Menschenkickerturnier findet beim Feuerwehrhaus in Prinzhöfte-Horstedt statt. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Gleich zweimal in der Samtgemeinde wird an diesem Samstag Erntefest gefeiert: Die Dorf- und Soldatenkameradschaft veranstaltet das alljährliche Fest in Beckeln. Um 14 Uhr treffen sich das Blasorchester „Blaso“ und alle Bewohner von Beckeln und umzu beim Gasthaus „Beneking“. Von dort starten sie um 14.15 Uhr zum Erntekönigspaar Waltraud und Ewald Wacker. Gegen 15.30 Uhr treffen sie mit der Erntekrone wieder auf dem Saal ein, wo ein buntes Programm folgt. Ab 20 Uhr geht es in den Tanz unter oder neben der Erntekrone über.

In Dünsen beginnt das Erntefest um 19 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Hof Hohnholz, Dorfstraße 9. Es gibt ein Grillbuffet mit selbst gemachten Beilagen. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, für die Erwachsenen gibt es zur späteren Stunde eine Cocktailbar. Die Liveband Streetlight spielt auf. Der Heimatverein „Wir, Dat Dörp Dünsen“ hofft auf viele Besucher.

Nicht „Film ab“, sondern „Filmmusik ab“ heißt es ebenfalls um 19 Uhr in der Harpstedter Christuskirche. Zu Gast sind das Musikkorps Wittekind und das Blasorchester Wildeshausen („BLOW“), beide unter der Leitung von Holger Becker. In einem gemeinsamen Konzert werden Musikstücke vorgestellt, die „die Bilder von Filmen zum Klingen“ brachten, die dabei mal Gänsehaut und mal Spannung auslösten – und die vielfach zu Hits wurden. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

• Sonntag

Einen besonderen Einblick gibt es am Tag des offenen Denkmals bei den Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunden. Sie öffnen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ihre Fahrzeughalle in Harpstedt. Die Züge fahren jedoch nicht.

Zu einer Radwandertour laden am Sonntag die Harpstedter Wanderfreunde ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Marktplatz in Harpstedt. Die erforderliche Anmeldung ist nur an diesem Samstag unter Telefon 0 42 44/96 51 47 möglich.