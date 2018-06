Hatterwüsting Im Jahr 1948 gründeten 34 Einwohner der Ortschaften Sandtange und Hatterwüsting in der damaligen Gastwirtschaft „Zur Tabkenburg“ an der Hatter Landstraße den Heimatverein Hatterwüsting. Deshalb feiert der Verein in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen.

Eine gute Gelegenheit dazu gibt es am zweiten Wochenende im September, wenn zusammen mit den Vereinen der Gemeinde und in der näheren Umgebung, das traditionelle Erntefest gefeiert wird. „Wir laden hierzu alle ganz herzlich ein. Besonders freuen wir uns über eine Teilnahme an unserem Festumzug am 8. September“, so der 1. Vorsitzende Helmut Rücker. Bereits am 6. September unterhält ein plattdeutsches Theaterstück auf dem Dorfplatz die Besucher. Passend zur Jubiläumsfeier ist bereits im vorigen Jahr die Umgestaltung des Dorfplatzes fertig geworden. Eine großzügig gestaltete Schutzhütte mit Blick auf den Teich lädt auch jetzt schon zum Verweilen ein. Weitere Informationen gibt der Verein auf seiner Internetseite.