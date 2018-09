Hatterwüsting In der Reihe „Konzerte an besonderen Orten“ veranstaltet die Kultur & Tourismus Hatten mit der Gemeindeverwaltung am Dienstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr in der Möbeltischlerei Hattendorf, Mühlenweg 90, ein Konzert mit „The Startracks“ und „Kalle Popp“.

Die vor 25 Jahren gegründeten Startracks spielen am Vorabend des Tags der deutschen Einheit Musik aus der Zeit, als Deutschland zwar politisch getrennt, aber die Jugend beiderseits der Grenze auf dieselbe Musik stand: von den Animals und Elvis über die Beach Boys, Beatles, Lords und Rattles bis Tony Christie und Albert Hammond. Mit dabei als Gastmusiker ist Kalle Popp, der dieses Jahr 50-jähriges Bühnenjubiläum hat.

Der Eintritt (Einlass ab 18.30 Uhr) beträgt im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro€. Tickets gibt es im Rathaus Kirchhatten oder im Bürger-Service-Büro in Sandkrug, Gartenweg 15.