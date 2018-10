Hatterwüsting Konzerte an besonderen Orten: Dieses Versprechen ist am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit eingelöst worden. In der großen Halle der Möbeltischlerei Hattendorf am Mühlenweg in Hatterwüsting feierten knapp 100 Zuhörer ein Wiederhören mit den Hits und Idolen ihrer Jugend.

Möglich machten dies der bekannte Musiker Kalle Popp und die Band „The Startracks“. Das ehemalige Quartett (über-)kompensierte mit Popps Gastspiel den Weggang seines Stamm-Keyboarders. Die Organisatoren taten gut daran, vor der Bühne etwas Platz frei zu halten. Denn lange hielt es die meisten Konzertbesucher nicht auf ihren Plätzen. Bei den Hits der Animals, Byrds, Troggs oder anderer Bands der 60er und frühen 70er Jahre wurde enthusiastisch vor der Bühne getanzt. Drei Sets spielten die Musiker, dann noch eine Zugabe. So kamen Jethro-Tull-Fans doppelt auf ihre Kosten. Mitten im Konzert hatte Kalle Popp noch wegen Problemen mit seiner Querflöte das bekannte „Locomotive Breath“-Solo auf der Gitarre spielen müssen. Beim zweiten Anlauf klappte es dann wie im Original.

The Startracks feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum. Demnächst wollen sie entscheiden, wie es weitergehen wird, so Drummer Eugen Maus.