Hatterwüsting Da wurden Kindheitserinnerungen wach: Beim Neujahrsempfang der Landfrauen Streek durfte die 1. Vorsitzende Marianne Rehling im Hotel Meiners in Hatterwüsting den plattdeutschen Moderator und Entertainer Gerd Spiekermann begrüßen. Spiekermann feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bühnenjubiläum – und punktete bei seinen Zuhörern mit witzigen aber auch sarkastischen Anekdoten aus seinem Leben. Ein Großteil der Gäste des Neujahrsempfangs war Spiekermanns Jahrgang, der ist 1952 geboren – und hatte noch gute Erinnerungen an die damalige Zeit.

Rund 120 Gäste, darunter auch Hattens Bürgermeister Christian Pundt als Überraschungsgast und Maren Meyer, stellvertretende Vorsitzende des Landfrauenverbandes Weser-Ems, waren am Freitagabend gekommen.

Die Landfrauen Streek treffen sich zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 14. Februar, im Hotel Meiners in Hatterwüsting. Beginn ist um 15 Uhr. An diesem Nachmittags finden auch Wahlen statt.

„Ich erzähle von Kindheitserinnerungen, von der Jugend auf dem Lande“, meinte Spiekermann. „Wo die Leute sagen können, das habe ich auch schon mal erlebt – sie sollen lachen können, aber auch nachdenken“, fügte der Entertainer hinzu. Und das alles ohne Skript.

Caro-Kaffee, Muckefuck, Ahoi-Brause; das waren damals echte Marken, erzählte Spiekermann seinen Zuhörern. „Und im Fernsehen gab’s nur ein Programm!“ War das zu Ende, erklang der Fernsehton – und Opa schreckte auf, weil er mal wieder vorm Fernseher eingeschlafen war.

Er habe damals eine Ähnlichkeit mit Uwe Seeler gehabt, erzählte Spiekermann weiter. Doch als er eines Tages das Bohnenbeet mit einem Fußball plattgemacht hatte, nahm die Mutter den Ball und mit einem Küchenmesser war es das Aus für das Leder. Bohnen wollte der junge Spiekermann danach nicht mehr essen.