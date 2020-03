Havekost /Hengsterholz Langjährige Besucher des Osterfeuers in Hengsterholz müssen sich in diesem Jahr umorientieren: Die Veranstaltung findet nicht mehr – wie seit vielen Jahren – am Sportweg hinter der alten Hengsterholzer Schule statt, sondern wird nach Havekost verlegt. Auf einer Weide zwischen der Havekoster Straße und der Bundesstraße 213 wird das Brauchtumsfeuer am Ostersonntag, 12. April, entzündet. Die genauen Termine und Informationen zur Sträucher-Anlieferung wird der Ortsverein Hengsterholz-Havekost als Veranstalter rechtzeitig bekanntgeben.

Die Verlegung erfolge aus Sicherheitsgründen, erklärte Ortsvereins-Vorsitzender Karl-Heinz Meier. Unter anderem die Nähe zum teils reetgedeckten alten Schulgebäude sei ein Aspekt gewesen. Meier informierte die Mitglieder des Vereins am Mittwochabend in der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus Havekost über die Veränderung. Auch einen neuen Termin für die alljährliche Müllsammlung im Zuge der Aktion „Saubere Landschaft“ gab er bekannt: Sie findet nicht, wie zunächst geplant, am 21. März, sondern am Sonnabend, 28. März, statt. Auch hier werden Mitglieder und Helfer noch über die genauen Zeiten informiert.

Zur Wahl stand bei der Versammlung nur ein Vorstandsmitglied: Die 2. Vorsitzende Gunda Barkemeyer wurde in ihrem Amt bestätigt. Außerdem beschlossen die Mitglieder eine Satzungsänderung wegen der Datenschutz-Grundverordnung. Sie muss nun aber noch von allen Mitgliedern unterschrieben werden die nicht zur Versammlung gekommen waren. Da von rund 200 Mitgliedern nur 23 anwesend waren, hat der Vorstand jetzt noch eine Menge Arbeit.