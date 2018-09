Hengsterholz Wenn es darum geht, ins Mittelalter abzutauchen, dann sind Facebook und einschlägige Internetseiten das Mittel der Wahl: Drehleierspieler Lorenz Rittscher aus Schleswig-Holstein ist gerade sechs Monate durch Südeuropa gereist, hat unterwegs zahlreiche Mittelaltermärkte und Folk-Festivals besucht. Am Wochenende machte er auf der Heimreise spontan beim „Mittelalterlychen Gedraengel“ in Hengsterholz Station – Facebook sei Dank.

Während des Markttreibens indes war von neuen Medien keine Spur mehr. Genau wie von Elektrizität oder neumodischem Zeug wie Armbanduhren. Diese Beschränkung aufs Nötigste und das Aus-der-Zeit-gefallen-Sein macht die Faszination der Veranstaltung für die Teilnehmer aus. „Für mich ist es das Ausbrechen aus dem Alltag“, sagte etwa Clara Hallerbach, die eigens aus Paderborn nach Hengsterholz angereist ist. Die 26-Jährige liebt die Entschleunigung, wenn sie mit anderen Mittelalter-Freunden beisammensitzt, auf offenem Feuer kocht, den Blick über das Markttreiben schweifen lässt.

Etwas weniger als die angekündigten 300 Teilnehmer waren laut Bahram Pasuki angereist. Pasuki organisiert das Spektakel zusammen mit Ehefrau Carola sowie Peter Mienert und Antje Schippers. Die Mittelalter-Freunde teilten sich auf 24 Heerlager und Versorgungsstände auf. „Größer wollen wir auch nicht werden“, betonte Pasuki. „Schließlich organisieren wir das nebenbei.“ Mit kommerziellen Märkten wolle man sich nicht messen – darum sei auch der Eintritt frei.

Das schätzen auch die Teilnehmer am „Gedraengel“, das zum vierten Mal stattfand und zum zweiten Mal auf dem Sportplatz in Hengsterholz. „Hier kennt jeder jeden – das ist fast wie in einer Großfamilie“, befand „Angus, der Nordmann“ alias Volker Hinz aus Delmenhorst. Auch Franziska Dally ist mit ihrer zehnköpfigen Truppe „Freies Feuer“, die am Samstagabend eine große Feuershow präsentierten, extra einige Stunden früher aus Osterholz-Scharmbeck angereist. „Das ist für uns nicht einfach nur ein Auftritt“, so die Feuerkünstlerin.

Dass die Besucherzahl am Samstag tagsüber noch überschaubar blieb, war für Organisator Pasuki kein Problem. „Es waren schon dreimal so viele Besucher da wie im vorigen Jahr“, sagte der Berner. „Wenn wir am Ende 2000 Besucher hatten, sind wir völlig zufrieden.“